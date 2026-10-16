Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar

Fenerbahçe'de Marco Asensio ile teknik direktör İsmail Kartal arasında yaşandığı öne sürülen gerilimin yankıları sürerken gazeteci Devrim Zengi'den dikkat çeken bir iddia geldi. Zengi, İsmail Kartal'ın oğlu aracılığıyla bazı YouTuber'lara kulüp içinden haber aktarıldığını öne sürerek Aziz Yıldırım'ın da bu konudan rahatsız olduğunu iddia etti.

"AZİZ YILDIRIM, İSMAİL KARTAL'IN OĞLUNA TAKIK"

Fenerbahçe'deki gelişmelere ilişkin konuşan Devrim Zengi, ilk kez paylaştığını belirttiği iddiasında, "Bakın ilk kez söylüyorum: Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın oğluna takık." dedi. Zengi, söz konusu rahatsızlığın kulüp içinden bazı bilgilerin dışarıya aktarılmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

"BAZI YOUTUBER'LARA HABER PASLIYORLAR"

İsmail Kartal'ın oğlu üzerinden bazı içerik üreticilerine bilgi aktarıldığını iddia eden Zengi, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"İsmail Kartal, oğlu vasıtasıyla bazı YouTuber'lara, kimlerin olduğunu biliyorsunuz, haber paslıyorlar, söylüyorum arkadaşlar."

ASENSIO İDDİASINI DA GÜNDEME GETİRDİ

Zengi, Fenerbahçe'de son günlerde tartışılan Marco Asensio konusunu da bu iddiasıyla ilişkilendirdi. "Asensio'yu pasladılar işte." diyen Zengi, İspanyol futbolcuyla ilgili bilgilerin de aynı yolla dışarıya aktarıldığını öne sürdü.