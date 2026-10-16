İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi

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İstanbul Ayazağa'da Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu. Kent genelinde sel nedeniyle yaşanan can kaybı 4'e yükselirken, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

84 yılın en büyük yağışını alan İstanbul'da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken, kayıp vatandaşları arama çalışmaları da devam ediyor. Sarıyer Ayazağa’da selin 3’üncü gününde bir kişiye ait cansız beden bulundu. Selde can kaybı 4'e yükseldi, 3 kayıp var.

İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi

KÖPRÜ ALTINDA BULUNDU

Sağanağın ardından Kağıthane Deresi’nin taştığı Ayazağa Mahallesi’nde, köprü altında bir ceset bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi

BAKAN KURUM VE ÇİFTÇİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Selin en çok vurduğu Ayazağa'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kent genelindeki son durumu paylaştı. Bakan Kurum, "İlk andan itibaren devletimiz burada, valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Afet en çok Ayazağa'yı etkiledi. Önceliğimiz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek" ifadelerini kullandı. 

İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi

"60 BİNE YAKIN PERSONEL SAHADA"

Bakan Kurum'un ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek söze başladı. Çiftçi, "Dün Ankara'da AFAD koordinasyon merkezinde olayları yönetmeye gayret ettim. 14 Ekim'de MGM 42 ilde sarı, 6 ilde de turuncu kod vermişti. Dün sarı 36'ya, turuncu 4'e düştü. Bugün de 26 ilde şu an sarı kod devam ediyor. Uyarı verilen yerlerde 60 bine yakın personelimiz sahadalar" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
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İstanbulAyazağaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Kim ne derse desin sel felaketi Allah'ın açıkça uyarısıdır. Bayanların altı üstü çıplak gezmesi erkeklerin erkekle birlikte olması felakettir. 3 0 Yanıtla
  • Gökay Özel Gökay Özel:
    Almanya blzi kıskanıyor ya 0 3 Yanıtla
  • asyagokcen2017 asyagokcen2017:
    Allah'ım bizi her türlü felaketten koru. Allah rahmet etsin. 3 0 Yanıtla
  • Mahmut Deniz Mahmut Deniz:
    Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin âmin 3 0 Yanıtla
  • 8zvrrypmxj 8zvrrypmxj:
    Allah rahmet eylesin adayından korusun 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi - Son Dakika
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