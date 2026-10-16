Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı - Son Dakika
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Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı

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Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay\'ın 64 yıllık rekorunu kırdı
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Bursaspor'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşısında attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle takımını 3-0'lık galibiyete taşıdı. Üst üste 10 maçta gol atarak Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'ya ait 9 maçlık seriyi geride bıraktığı belirtilen yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından yaptığı Türkçe paylaşımla da dikkat çekti.

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olurken Türk futbol tarihine geçtiği belirtilen bir başarıya imza attı.

METİN OKTAY'IN 64 YILLIK REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Muğlaspor karşısında iki kez fileleri havalandıran Iheanacho, üst üste 10 lig maçında gol atarak dikkat çekici bir seriye ulaştı. Bu alandaki önceki rekorun, 9'ar maçla Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'ya ait olduğu belirtildi.

Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla, Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla üst üste 9 maçta gol atmıştı.

Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı

2 GOL, 1 ASİSTLE MAÇA DAMGA VURDU

Bursaspor'un deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyette başrolü oynayan Iheanacho, yalnızca gol yollarında değil, takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da etkili oldu. Nijeryalı futbolcu, karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

TÜRKÇE PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Rekor kırdığı belirtilen karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yapan Iheanacho, "Kelechi ağabey" ifadelerini kullandı. Yıldız golcünün bu paylaşımı da taraftarların ilgisini çekti.

Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçtiIheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti
Saffet SancaklıMetin OktayMuğlasporBursasporSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Nuri Türker Nuri Türker:
    aman ne büyük başarı... 1 0 Yanıtla
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