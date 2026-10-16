ABD\'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var

ABD'li Yahudi profesör Norman Finkelstein, Robinson Erhardt'ın YouTube programında İsrail'in Gazze'deki saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bölgedeki askeri operasyonlarını genişletmek istediğini öne süren Finkelstein, Türkiye'nin de hedef alınabileceğini iddia etti.

"PLAN ORTADA, SIRADA TÜRKİYE VAR"

Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını değerlendiren Finkelstein, İsrail Başbakanı'nın farklı ülkelerde yürütülen askeri operasyonlarla övündüğünü savundu.

Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik ifadelerine dikkat çeken profesör, "Netanyahu altı ülkeyi yok etmekle gurur duyuyor. BM konuşmasında Türkiye'ye saldırmaya başladı. Yani sırada Türkiye var, bunu hepimiz biliyoruz. Plan ortada. Ancak karşında ne kadar büyük bir güç olduğunu hesaba katmıyor" ifadelerini kullandı.

Finkelstein'ın sözleri, Netanyahu yönetiminin Türkiye'ye yönelik olası niyetlerine ilişkin kendi değerlendirmesi olarak öne çıktı.

"NE DEDİĞİNİ BİLE BİLMİYOR"

İsrail'in birden fazla cephede savaş yürüttüğüne ilişkin açıklamaları da eleştiren Finkelstein, Netanyahu'nun askeri operasyonları anlatırken çelişkili ifadeler kullandığını ileri sürdü.

Finkelstein, "Geçen hafta BM'de bu konuşmayı yaptı. Altı ülkede ardı ardına savaşlar verdiğimizi söylüyor. Sürekli cephelerden bahsediyor. Ona göre New Jersey büyüklüğünde minicik bir ülke altı cephede savaşıyor. Gazze, Batı Şeria, Suriye, Irak ve Yemen diyor. Ancak ne dediğini bile bilmiyor" dedi.

İRAN KONUSUNDA UYARDI: İKİ KERE DÜŞÜNÜN

İran ile İsrail arasındaki gerilime de değinen Finkelstein, İran'ın tarihsel geçmişi ve bölgesel gücünün göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İran'a yönelik olası askeri hamlelerin sonuçlarına dikkat çeken profesör, "İran örneğinde, onunla oynamadan önce iki kere düşünün derim. 5.000 yıllık bir medeniyet" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A SERT ELEŞTİRİ: AKLINDA SADECE PARA VE GÖSTERİŞ VAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika yaklaşımını da eleştiren Finkelstein, Trump'ın kararlarında ekonomik çıkarların ve kişisel imajının belirleyici olduğunu savundu.

Finkelstein, "İşte Trump bu. Aklının ön planında sadece iki temel kaygı var. Birincisi, gösteriş ve şatafat. İkincisi, para ve anlaşmalar" dedi.

"SOYKIRIM YAPIP KEYİFTEN UÇUYORLARDI"

Gazze'de 7 Ekim 2023 sonrasında yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullanan Finkelstein, İsrail'in saldırılarında intikam duygusunun etkili olduğunu ileri sürdü.

İsrail toplumunun saldırılara yaklaşımını eleştiren profesör, "İsrail tamamen akılalmaz bir toplum. Maalesef sadece soykırım yapmakla kalmadılar, bunu gün ışığında, gerçek zamanlı olarak gerçekleştirdiler. Soykırım yapıp keyiften uçuyorlardı" ifadelerini kullandı.

"KENDİ İNSANLARININ ÖLMESİNE BİLE GÖZ YUMABİLİRLER"

İsrail yönetiminin askeri ve siyasi hedeflerine ulaşmak için kendi vatandaşlarının güvenliğini de ikinci plana atabildiğini öne süren Finkelstein, "İsrail, hedeflerine ulaşmak konusunda acımasızca hesaplı davranıyordu ve onlar da öyleydiler. Kendi insanlarını tehlikeye atmaya, hatta ölmelerine izin vermeye razılar. En kötü ihtimalle, bu onların sorunuydu" dedi.

NETANYAHU'YA AĞIR SÖZLER

Netanyahu'nun İsrail ordusunu "dünyanın en ahlaklı ordusu" olarak nitelendirmesine de tepki gösteren Finkelstein, son üç yılda Gazze'de yaşananların bu söylemle bağdaşmadığını savundu.

İsrail Başbakanı'na yönelik ağır ifadeler kullanan Finkelstein, "Dünyanın en ahlaklı ordusuna sahip olduğunu söyleyip duruyor. Son üç yılda yaşananları göz önünde bulundurursak, şöyle düşünmelisiniz: çok yüksek düzeyde bunak ve akıl hastası" dedi.

Netanyahu'nun kişisel çıkarlarını her şeyin önünde tuttuğunu ileri süren profesör, "Kimseyi umursamıyor. Sadece kendi çıkarlarını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL TOPLUMU TAMAMEN ÇILDIRMIŞ"

Netanyahu'nun uzun yıllardır iktidarda kalmasını ve İsrail toplumundan aldığı desteği de değerlendiren Finkelstein, Başbakan'ın siyasi çizgisinin seçmenleriyle örtüştüğünü savundu.

Finkelstein, "O, İsrail toplumunun mükemmel bir yansıması. Öyle. Bu yüzden insanlar ona oy vermeye devam ediyor. Ona oy veriyorlar. Onun platformuna değil, ona oy veriyorlar. Netanyahu'ya baktıklarında kendilerini görüyorlar. İsrail toplumu tamamen çıldırmış" diye konuştu.