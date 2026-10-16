Ankara'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı

Ülke genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava, Ankara’nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kendisini kar yağışı olarak gösterdi.

Mevsimin ilk karı, Kızılcahamam ilçesindeki Işıkdağ mevkiine ve Çamlıdere ilçesinde yer alan Benli yaylasına düştü. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışının aralıklarla devam ettiği öğrenildi.