Ankara'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı

Ankara'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mevsimin ilk karı, Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde yüksek kesimlere düştü. Kızılcahamam'da Işıkdağ mevkiine, Çamlıdere'de Benli yaylasına kar yağdı; yağış aralıklarla sürüyor.
Ülke genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava, Ankara’nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kendisini kar yağışı olarak gösterdi.
Mevsimin ilk karı, Kızılcahamam ilçesindeki Işıkdağ mevkiine ve Çamlıdere ilçesinde yer alan Benli yaylasına düştü. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışının aralıklarla devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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