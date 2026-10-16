Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. - Son Dakika
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Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.

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Sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul üzerinden kendisini hedef alan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e "Arama kurtarma çalışmaları sürerken felaket üzerinden siyaset yapmak acizliktir, çamur siyaseti yapmayacağız" sözleriyle yanıt verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yaşanan sel felaketinden etkilenen Ayazağa'da incelemelerde bulundu. Saha incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Kanal İstanbul ve sel felaketine ilişkin iddialarının sorulması üzerine sert tepki gösterdi.

"KAYIPLARIMIZ VARKEN SİYASET YAPMAK ACİZLİKTİR"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, felaketin sorumlusu olarak kendisini ve Kanal İstanbul projesini işaret eden açıklamalarına yanıt veren Bakan Kurum, yaşanan sürecin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu olayın üzerinden siyaset yapmak, tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Değerli arkadaşlar, 3 vefatımız ve kayıplarımız var. İstanbul'un tarihindeki en büyük sel felaketlerinden birini yaşıyoruz. Daha hâlâ kayıplarımızı arama faaliyetlerini sürdürürken bu olayın üzerinden siyaset yapmak, tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sayın Özgür Özel'in kendi basiretsizliğini, kendi yönetimlerindeki sıkıntıları örtme çabasıdır."

"AFETLERDE PLANLI YAPILAN KONUTLARDA..."

Kanal İstanbul bölgesinde yürütülen çalışmalara ve Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm ile sosyal konut projelerine değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanal İstanbul projesi üzerinde sadece sosyal konut projeleri yapılmaktadır. Bugüne kadar 81 ilimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade çerçevesinde 1 milyon 700 bin sosyal konut yapılmıştır. Afetlerde, depremlerde ve kentsel dönüşüm projeleriyle yine tüm Türkiye'de 2 milyon 300 bin konut yapılmıştır. 11 ilimizde iki yılda, eşi benzeri görülmemiş bir çalışmayla 455 bin konut bitirilip teslim edilmiştir. Yaşanan afetler göstermiştir ki bu konutlarda, planlı ve dirençli olarak yapılan konutlarda vatandaşımızın bu afetlerde burnu bile kanamamıştır. Bakın, burnu bile kanamamıştır. Bunu en son deprem bölgesi göstermiştir. Burada vatandaşımız planlı bir kentleşme istiyor."

"SÖVE SÖVE SİYASET YAPACAĞINA GELSİN AYAZAĞA'DA SORUNU GÖRSÜN"

Özgür Özel'e sahaya inme ve yerel yönetimlerle iş birliği yapma çağrısında bulunan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi kendisi sokağa çıkmadığı için sokakta ne isteniyor, ne bekleniyor, bunu bilmiyor. Gelsin Ayazağa'da sorunun ne olduğunu bizzat yerinde görsün. Çözüme ilişkin siyaset yapacağına, burada siyasi acizlik göstereceğine gelip burada o iradeyi ortaya koysun. Bakın, biz Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle ve Sarıyer Belediye Başkanımızla birlikte burada ne ihtiyaç var, ne eksiklik var, bunu beraber konuşuyor, istişare ediyor ve hep birlikte yapılması gerekeni ortaya koymaya çalışıyoruz. Siyaset yapmıyoruz, kimseyi suçlamıyoruz. Bugün doğrusunun da bu olduğunu düşünüyoruz."

"ÇAMUR VE İFTİRA SİYASETİ YAPMAYACAĞIZ"

Son olarak hükümetin odak noktasının afetzedelerin yaralarını sarmak olduğunu belirten Kurum, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "O yüzden kendi yönetim beceriksizliğini bu hesaplaşmalarla, bu iftiralarla kapatmaya çalışmasın. Gelsin burada vatandaşın ne eksiği var, o eksiği görsün. Giderme noktasında irade ortaya koysun. Burada altyapıyla ilgili eksiklik varsa bu eksikliği nasıl gideririz, dere üzerindeki kapalı kesitleri nasıl açarız, burada kentsel dönüşümü hep birlikte nasıl yaparız, bunları istişare edip o iradeyi ortaya koyma zamanı. Vatandaş bunu bekliyor, millet bunu bekliyor. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi yine milletin sorunlarına ve o sorunların çözümüne ilişkin iradeyi ortaya koyacak tavrı sergileyeceğiz. Çamur siyaseti yapmayacağız, iftira siyaseti yapmayacağız. Burada birlikte Ayazağa'nın sorunları neyse, İstanbul'un sorunları neyse, kafamızın arkasında herhangi bir hesap olmadan, herhangi bir beklenti olmadan, sadece ve sadece milletimizin duasını almak için bu çalışmayı yapacağız. Ben kendisine de bu bakışla burada, Sarıyer'de gelip vatandaşları dinlemesini ve bu eksikleri gidermesini öneriyorum."

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Murat KurumÖzgür ÖzelYeni PartiPolitikaSiyasetAyazağaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Fatih . Fatih .:
    kurum ADAMDIR bunu deprem zamanı gördük kimse leke sürmeye çalışmasın. 19 35 Yanıtla
    Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    Gören gözünü silkeleyeyim, görmediklerini de anlatsana yafsak 8 5
    RECEP RECEP:
    e zaman bizim ülkede hangi siyasi hesap verdi 1 0
    erbilek06 erbilek06:
    kanal İstanbul un hesabı varsa sonra verilir demek istemiş 0 0
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    sadece milletimizin duasını almak için mi:))) geç bunlarıııı yemezler 21 13 Yanıtla
  • Metin Celik Metin Celik:
    Muhatap almayın, bunların vatan diye bir dertleri yok. İşleri güçleri düşmanlık lafa gelince Atatürkçü bunlar, yazıklar olsun. 13 14 Yanıtla
    onder zengin onder zengin:
    Atatürkçülere kurban ol. onlar haram yemez, adaleti savunurlar daima. 0 0
  • yunus deniz yunus deniz:
    özel ne açıklama yaptı bilmiyorum ama istanbulda benzer bir sorun olduğunda hemen imamoğlu suçlanıyordu,özelde o konuda önleyici bir atak yapmış gibi görünüyor. 9 6 Yanıtla
    Caner Caner:
    İstanbul'da 5 yılda deprem sorununu çözerim diyen ibb şeysi, 5 yıl sonra bunun yalan olduğunu söyledi. Fıkra bu kadar. Sevgili muhalif sürü de bunu yedi... Neymiş İBB şeysi hırsızlık yapmamış. Oğlum o kadar delil var üstelik İBB şu anda da YP'nin elinde başkan gidince bütçeyi de birlikte götürdüğü için iş yapamıyorsunuz. 10 8
  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    Ne zaman eleştirecek sen istediğin bir tarih saat ver o zaman Özgür Özel konuşsun.Dış güçleri mi elestirsin 5 7 Yanıtla
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