Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence - Son Dakika
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Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

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Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence
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Seren Serengil, İstanbul’da etkili olan sağanak ve sel felaketine ilişkin yorum yaptı. Su altında kalan sokakların görüntülerine yer veren şarkıcı, “Allah kızmaya başladı bence... Bunlar da uyarıları..” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar su altında kalırken şarkıcı ve sunucu Seren Serengil de sel görüntülerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

SEL GÖRÜNTÜLERİNE YER VERDİ

Serengil, Instagram hesabında su altında kalan sokakların görüntülerine yer verdi. Yağışın kentte yol açtığı manzarayı değerlendiren ünlü isim, yaşananları bir uyarı olarak yorumladı.

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

“ALLAH KIZMAYA BAŞLADI BENCE”

Serengil, görüntülerin üzerine “Allah kızmaya başladı bence... Bunlar da uyarıları..” notunu düştü. Şarkıcı, sel felaketine ilişkin düşüncesini bu sözlerle dile getirdi.

Seren SerengilİstanbulMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • samet oruç samet oruç:
    kadın haklı gazzenin ahı tuttu israil katliam yapıyor akp israile desdek veriyor 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence - Son Dakika
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