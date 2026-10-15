Sel suları Alişan'ın evini de bastı: Belimize kadar yükseldi - Son Dakika
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Sel suları Alişan'ın evini de bastı: Belimize kadar yükseldi

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Sel suları Alişan\'ın evini de bastı: Belimize kadar yükseldi
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, ünlü şarkıcı Alişan'ın evinde de su baskınına neden oldu. Konutunun bodrum katını bel hizasına kadar su bastığını belirten Alişan, İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmayla biriken suyu tahliye ettiğini söyledi.

İstanbul'da çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı sağanak yağıştan Alişan da etkilendi.

Evinin bodrum katında meydana gelen su baskınının ardından itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken ünlü şarkıcı, yaşananları ve yürütülen çalışmaları hesabından paylaştı.

"BODRUM KATINI BELİMİZE KADAR SU BASTI"

Evinin alt katında biriken suyun itfaiye ekiplerince boşaltıldığını belirten Alişan, yaşadığı zor anların ardından şu ifadeleri kullandı: "Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden... 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar var olsunlar. Buradan ihtiyacı olan yerlere yardıma devam. Sabaha kadar görevdeler"

Su tahliye çalışmasının tamamlanmasının ardından İstanbul İtfaiyesi personeline teşekkür eden Alişan, ekiplerin gece boyunca yardıma ihtiyaç duyulan diğer noktalarda görev yapacağını belirtti.

Sel suları Alişan'ın evini de bastı: Belimize kadar yükseldi
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    Yorumlar (2)

  • yobaz deşen yobaz deşen:
    zenginlik kardaş gariban ne yaapsın 0 1 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sen neredeydin alican 0 0 Yanıtla
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