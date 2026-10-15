Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti

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Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasından acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANKARA YOLUNDA ELİM KAZA

Gültekin’in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya gitmek için yola çıktığı öğrenildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gültekin'in vefatı derin üzüntü yarattı.

FARUK ACAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, şu ifadeleri kullandı: "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ÇOK ÜZGÜNÜZ 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok üzgünüz… Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

BİR AÇIKLAMA DA ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN 

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya seyahat ederken Düzce’de meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Merhum Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi. 

Kaza yerinden fotoğraflar; 

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
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Faruk AcarAK PartiÜsküdarGüncelTrafikDüzceSon Dakika

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    Yorumlar (30)

  • Kerem Sevimli Kerem Sevimli:
    Azrailede kayyin atanamiyor mu? 45 23 Yanıtla
    d.huseyin55 d.huseyin55:
    Allah rahmet eylesin de ,ne oldu azraile kayyum atayamadizmi ?Sizin hesabiniz ve tuzaklarıniz varsa yaradanında hesabı ve tuzakları vardır ,bu ölümün sorumlusu o tuzakları kuran kim yada kimlerse onlardır. 14 7
    Abdullah Abdullah:
    İnsanoğlu çok aceleci. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var! 18 0
    polat.02 polat.02:
    sana atandığında azraile sorarsın seni kim atadı diye. 10 7
    Victor Faith Victor Faith:
    her canlı ölümü tadacaktır sen bile.. 10 0
    Arda Reyhan Arda Reyhan:
    Helal olsun lafı yapıştırmışsın. Şimdi hesap zamanı 2 1
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu ikiyüzlü ve merhametsiz döngünün en acı yanı, aslında bu kişilerin kimliklerinin veya hangi siyasi tarafta olduklarının hiçbir önemi kalmamış olmasıdır. Çünkü mesele artık sağcı-solcu, iktidar-muhalefet meselesi değil; doğrudan insan kalabilme ya da insanlıktan çıkma meselesidir. Bir yanda, bir belediye yöneticisinin ya da siyasetçinin trajik bir kazayla aramızdan ayrılışını bile kendi zehirli ideolojilerine malzeme edip "Azrail'e kayyum" gibi ucuzluklarla zevzeklik yapan o zihniyet var. Diğer yanda ise başka bir isim (örneğin Ferdi Zeyrek örneğinde olduğu gibi tartışılan diğer figürler) söz konusu olduğunda aynı nefreti tam tersi yönden kusup "hak etti, cezasını çekti" diyerek mezar başında tepinen o ayna ikizi zihniyet var. Bunların hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Aralarındaki tek fark giydikleri gömlek veya savundukları renklerdir; vicdansızlıkta, empati yoksunluğunda ve insanlık sefaletinde kalibreleri tamamen aynıdır 0 0
  • Muratemre Yilmaz Muratemre Yilmaz:
    Almayın mazlumun ahını..!Mekanı cennet olsun.. 24 12 Yanıtla
    Hatice COŞKUN Hatice COŞKUN:
    Senaryonun tersi olsaydı; ölen CHP veya Yeni Partiden olsaydı komplo, cinayet ... di değil mi? Önce içinizde adaleti tesis edin!!! 14 17
    ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Burada sinem dedetasa sevgilerimi sunarım 3 2
  • 14531453 14531453:
    işte ölüm bi nefes kadar yakındır insana, dün akşam evleri ve iş yerlerini geziyordu 28 0 Yanıtla
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    demek ki mazlumun ahını almayacaksın, kul hakkı yemeyeceksin harama bulaşmayacaksın yaptıklarını telafi etmek için zaman bulamayabiliyorsun. 12 1
  • Beşir Beşir:
    Allah rahmet eylesin ölümün ne zaman ne şekilde nerede geleceği belli değil onun için ölüme sürekli hazırlıklı olmak lazım Allah imandan Kur’an dan ayırmasın 19 3 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    vay ülkeye bak ya yine basladı susurluk 5 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti - Son Dakika
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