Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasından acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANKARA YOLUNDA ELİM KAZA

Gültekin’in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya gitmek için yola çıktığı öğrenildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gültekin'in vefatı derin üzüntü yarattı.

FARUK ACAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, şu ifadeleri kullandı: "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ÇOK ÜZGÜNÜZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok üzgünüz… Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

BİR AÇIKLAMA DA ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya seyahat ederken Düzce’de meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Merhum Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

Kaza yerinden fotoğraflar;