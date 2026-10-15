Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kot altında bulunan bir evde yaşayan vatandaşın paylaştığı görüntüler dikkat çekti. Evin penceresinin hemen önünden büyük bir hızla akan çamurlu sel suları, adeta çağlayan bir dereyi andırdı. Suların pencere seviyesine kadar yükselmesi korku dolu anlara neden olurken, ortaya çıkan manzara şiddetli sağanağın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken özellikle kot altında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar için büyük tehlike oluşturdu.

Böyle bir evde yaşayan vatandaşın paylaştığı görüntülerde, penceresinin hemen önünden yoğun şekilde çamurlu su aktığı görüldü. Demir korkulukların arkasından hızla geçen sel suları, adeta evin önünde çağlayan bir dereyi andırdı.

EVİN İÇİNDEN GÖRÜLEN MANZARA KORKUTTU

Sel sularının pencere seviyesine kadar yükseldiği anlarda suyun şiddetli akışı dikkat çekti. Dışarıdaki akıntının pencereye bu kadar yaklaşması, evin su baskını tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Görüntülerde suyun evin içine girip girmediği görülmezken, vatandaşın yaşadığı tehlikeli durum İstanbul'daki sağanağın etkisini bir kez daha gösterdi.

İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİNDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklenirken ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

3 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından kent genelinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken kot altındaki evin penceresinden görülen manzara, selin oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttuİstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biriBöylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıpİstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsüSelin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildiİstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi
Sağanak YağmurİstanbulÇağlayanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • pqmfktcmrh pqmfktcmrh:
    dış güçler de 1 1 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ne işi var onun orada? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Hem yetim hem hafızdı 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
14:36
Avrupa’da Türk gecesi İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11’leri
Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri
14:21
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
14:06
İstanbul’da selin gelişi saniye saniye kamerada Görüntüler korkuttu
İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:22
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:07
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
12:57
İstanbul’un ardından Kocaeli’de de eğitime bir gün daha ara verildi
İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:38:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei