Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu - Son Dakika
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Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu

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Karayip Kupası'nda bir futbolcunun penaltı kullanırken tercih ettiği sıra dışı yöntem şaşkınlık yarattı. Topa doğru santim santim ilerleyen oyuncu, uzun süren hazırlığının ardından penaltıyı kaçırdı. Ortaya çıkan görüntüler izleyenlere "Allah akıl fikir versin" dedirtti.

Karayip Kupası'nda oynanan bir karşılaşmada yaşanan ilginç penaltı denemesi dikkat çekti. Penaltı noktasına gelen futbolcu, alışılmışın dışında bir yöntem deneyerek topa doğru son derece yavaş adımlarla ilerlemeye başladı.

SANTİM SANTİM İLERLEDİ

Penaltıyı kullanmak için hazırlanan oyuncu, normal bir koşu yapmak yerine neredeyse yerinde sayarak topa yaklaşmayı tercih etti. Santim santim ilerleyen futbolcunun sıra dışı tekniği, karşılaşmanın en ilginç anlarından birine sahne oldu.

BÜTÜN HAZIRLIĞI BOŞA GİTTİ

Uzun süren hazırlığının ardından vuruşunu yapan futbolcu, penaltı atışından yararlanamadı. İlginç yönteminin sonuç vermemesi, görüntüleri daha da dikkat çekici hale getirdi. Futbolcunun penaltı denemesi, izleyenlere "Allah akıl fikir versin" dedirten anlardan biri oldu.

FutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • S. Ural S. Ural:
    pandemide şu iğneleri yemiyecektik 0 0 Yanıtla
  • Fatih Koyuncu Fatih Koyuncu:
    İmamoğlunun yavaş yavaş ve sinsice c.başkanlığına yaklaşırken reisin bunu farkederek ona engel olmasına benzettim..espriden hala anlamayanlar siz mazursunuz. 0 0 Yanıtla
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