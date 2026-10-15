Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu

Karayip Kupası'nda oynanan bir karşılaşmada yaşanan ilginç penaltı denemesi dikkat çekti. Penaltı noktasına gelen futbolcu, alışılmışın dışında bir yöntem deneyerek topa doğru son derece yavaş adımlarla ilerlemeye başladı.

SANTİM SANTİM İLERLEDİ

Penaltıyı kullanmak için hazırlanan oyuncu, normal bir koşu yapmak yerine neredeyse yerinde sayarak topa yaklaşmayı tercih etti. Santim santim ilerleyen futbolcunun sıra dışı tekniği, karşılaşmanın en ilginç anlarından birine sahne oldu.

BÜTÜN HAZIRLIĞI BOŞA GİTTİ

Uzun süren hazırlığının ardından vuruşunu yapan futbolcu, penaltı atışından yararlanamadı. İlginç yönteminin sonuç vermemesi, görüntüleri daha da dikkat çekici hale getirdi. Futbolcunun penaltı denemesi, izleyenlere "Allah akıl fikir versin" dedirten anlardan biri oldu.