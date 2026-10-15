Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu - Son Dakika
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Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

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Arda Turan Şampiyonlar Ligi\'ne damga vurdu
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Shakhtar Donetsk'in AEK'yi 3-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Arda Turan, yalnızca takımının performansıyla değil, saha kenarındaki görüntüsüyle de dikkat çekti. Genç teknik adamın giyimi, duruşu ve oynattığı futbol beğeni toplarken, "Şampiyonlar Ligi'ne çok yakıştı" yorumları yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, AEK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ukrayna ekibinin aldığı önemli galibiyetin ardından gözler genç teknik adama çevrildi.

Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

SAHA KENARINDAKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmayı takım elbisesiyle, kollarını bağlayarak takip eden Arda Turan'ın saha kenarındaki görüntüsü futbolseverlerin ilgisini çekti. Genç teknik adamın kendinden emin duruşu ve şık giyimi beğeni topladı.

Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÇOK YAKIŞTI"

Arda Turan'ın görüntülerine ilişkin yapılan yorumlarda, "Giyimiyle, duruşuyla, oynattığı futboluyla Şampiyonlar Ligi'ne çok yakıştı" ifadeleri öne çıktı. Shakhtar Donetsk'in ortaya koyduğu performans da genç teknik adamın beğeni toplamasında etkili oldu.

TAKIMIYLA GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI

AEK karşısında 28. dakikada geriye düşen Shakhtar Donetsk, 34. dakikada Pedrinho'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Ukrayna ekibi, 80. dakikada Brignoli'nin kendi kalesine attığı gol ve 86. dakikada Mendoza'nın kaydettiği golle mücadeleyi 3-1 kazandı. Bu sonuçla Arda Turan'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde yenilmezliğini koruyarak puanını 4'e yükseltti.

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Shakhtar DonetskArda TuranFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ömerfaruk sevim ömerfaruk sevim:
    Arda hepböyle görün 0 0 Yanıtla
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