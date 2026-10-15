Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı - Son Dakika
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Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait Typhoon tipi savaş uçağını karadan havaya fırlatılan füzeyle vurduklarını iddia etti. Uçağın doğrudan isabet aldığını ve düşme tehlikesi geçirdiğini öne süren Husilerin açıklamasına Suudi Arabistan'dan henüz yanıt gelmedi. Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin doğusunu hedef alan bir İHA saldırısının engellendiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki gerilim sürüyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Sada kenti semalarında seyreden Suudi Arabistan'a ait Typhoon tipi savaş uçağını hedef aldıklarını ileri sürdü.

Saree, savaş uçağına karadan havaya fırlatılan bir füzeyle saldırı düzenlediklerini iddia etti.

"DOĞRUDAN İSABET ALDI, DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ"

Husilerin askeri sözcüsü, hedef alınan savaş uçağının Suudi Arabistan'ın batısındaki Taif kentinde bulunan bir hava üssünden havalandığını öne sürdü.

Saldırının çarşamba günü geç saatlerde gerçekleştirildiğini belirten Saree, füzenin uçağa doğrudan isabet ettiğini ve savaş uçağının düşme tehlikesi geçirdiğini iddia etti.

Söz konusu iddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmazken Suudi Arabistan makamlarından da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İHA SALDIRISI AÇIKLAMASI

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin doğusuna yönelik bir insansız hava aracı saldırısının önlendiğini açıkladı.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın doğusunu hedef alan İHA saldırısının engellendiğini duyurdu.

BÖLGEDE KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor. Husilerin savaş uçağını vurduklarına ilişkin iddiasının ardından gözler Suudi Arabistan makamlarından gelecek açıklamaya çevrildi.

Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalarHusiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
Kaynak: İHA
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