Bakan Çiftçi, 48 ile sarı, 5 ile turuncu uyarıyı ve Marmara\'da kuvvetli yağışı duyurdu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini açıkladı. Çiftçi, özellikle Marmara Bölgesi'nde yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olumsuz hava koşullarına karşı yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 14-16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Özellikle Marmara Bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir'den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yarın yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de olası müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık.

Yaşanan olumsuzluklar sırasında elektrik çarpması sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedbir hayat kurtarır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yetkili kurumlarımızca yapılan açıklama ve yönlendirmelere riayet etmelerini, gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."