Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş - Son Dakika
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Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş

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Real Madrid\'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, 7 dakikada bulduğu 3 golle Roma'yı 4-3 yendi. Arda Güler mücadeleyi 2 asistle tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Roma'yı son dakikalarda bulduğu 3 golle 4-3 yendi. 

ROMA 3-1 ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Roma, 19. dakikada Marten de Roon'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole yanıt vermekte gecikmeyen eflatun-beyazlılar, 24. dakikada Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya çok daha etkili başlayan Roma'da gecenin yıldızı Donyell Malen oldu. Hollandalı forvet, 50. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirirken, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ağları havalandırdı ve skoru 3-1'e taşıdı. 

REAL MADRID 7 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Real Madrid'de Espi, 83. dakikada farkı 1'e indirdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Real Madrid'den bir gol daha geldi. Arda'nın asistinde Endrick'in attığı golle skor 3-3 oldu. Maçta son sözü Real Madrid söyledi. Yine Arda Güler'in asistinde sahneye çıkan Rudiger, 90. dakikada takımını öne geçirdi. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ilk hafta Fenerbahçe ile berabere kalan Roma, buy maçtan puan alamadan ayrıldı. Real Madrid puanını 6'ya yükseltti.

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