Sarıyer Ayazağa\'da sağanak su baskınlarına neden oldu, mahalleler karanlıkta kaldı

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok mahallede su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle bölgede elektrikler kesilirken, karanlıkta kalan mahallelerde vatandaşlar sokağa çıktı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakları kaplayan yağmur suları nedeniyle yollar adeta dereye döndü. Birçok mahallede yaşanan su baskınları, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi.

Elektrikler kesildi, mahalleli sokağa çıktı

Su baskınlarının yaşandığı bölgede yağış nedeniyle elektrik kesintileri de meydana geldi. Elektriklerin kesilmesiyle mahalleler tamamen karanlıkta kaldı. Su baskınları ve kesintilerin ardından mahalle sakinleri sokağa çıktı.

Yolları kaplayan sular ve elektrik kesintileri nedeniyle bölgede yaşam zorlaşırken, sağanağın etkilediği mahallelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.