Antalya Demre'de sel oluştu, Başkan Duran 4 köyde böyle yağış görmediklerini söyledi - Son Dakika
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Antalya Demre'de sel oluştu, Başkan Duran 4 köyde böyle yağış görmediklerini söyledi

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Antalya Demre\'de sel oluştu, Başkan Duran 4 köyde böyle yağış görmediklerini söyledi
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Antalya'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, Demre'de sel oluşturdu ve çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 100 yıllık tarihte 4 köyde böyle yağış görmediklerini, ekiplerin evleri, seraları ve yolları elden geçirdiğini söyledi.

ANTALYA'da gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Demre ilçesinde yoğun yağış nedeniyle sel oluştu, çok sayıda araç yollarda kaldı.

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Yoğun yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, akşam saatlerinde yağmur etkisini artırdı. Kent merkezinin yanı sıra sağanak ilçelerde de etkili oldu. Özellikle Demre ilçesinde sağanak nedeniyle sel oluştu. Yolların suyla dolması nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Çok şiddetli, ben 100 yıllık tarihte böyle bir yağış 4 köyde görmedik. Öncelikle Üçağız, sonra Çevreli, akabinde Yavu ve Kapaklı. Evlerden, AFAD ekiplerimiz, Devlet Su İşleri, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi olarak şu anda evleri, seraları, yolları, her şeyi elden geçiriyoruz. AFAD burada. Büyükşehir burada. Allah razı olsun. Sayın kaymakamımızla beraber biz de olay yerindeyiz. İlk saatten itibaren sayın kaymakamımızla beraber olay yerindeyiz" dedi.

Kaynak: DHA
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