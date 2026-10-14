Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor - Son Dakika
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Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor

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Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor
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İngiltere'nin doğu kıyılarında denizin aşındırdığı toprak nedeniyle evler birer birer yok oluyor. Bazı yapılar uçurumun kenarında kalırken bazıları yıkılarak denize karışıyor. Son 16 yılda en az 183 evin kaybedildiği belirtilirken, bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

İngiltere'nin doğu kıyılarında yaşanan kıyı erozyonu, sahil kenarındaki yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Deniz dalgalarının ve şiddetli fırtınaların aşındırdığı toprak nedeniyle evlerin altındaki zemin giderek yok olurken, bazı yapılar denize düşüyor. Özellikle Norfolk bölgesindeki Hemsby kasabasında ortaya çıkan manzara, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

EVLERİN ALTINDAKİ TOPRAK KAYBOLUYOR

Hemsby'de kıyı çizgisinin her geçen yıl gerilemesi, denize yakın evleri büyük risk altında bırakıyor. Şiddetli fırtınalar sırasında kıyıya vuran dalgalar, kumlu zemini aşındırarak evlerin temellerini savunmasız hale getiriyor.

Bazı evlerin bahçeleri tamamen ortadan kalkarken, bazı yapılar uçurumun hemen kenarında kalıyor. Güvenliğin sağlanamadığı bölgelerde ise evler kontrollü şekilde yıkılıyor.

16 YILDA EN AZ 183 EV YOK OLDU

İngiltere kıyılarında son 16 yılda en az 183 evin kıyı erozyonu nedeniyle kaybedildiği belirtiliyor. Denizin ilerlemesi yalnızca evleri değil, sahil yollarını ve altyapıyı da tehdit ediyor. Risk altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlar için tahliye ve başka yerleşim alanlarına taşınma seçenekleri gündeme geliyor.

DENİZİN İLERLEYİŞİ DURDURULAMIYOR

İngiltere'nin doğu kıyıları, dalgalar ve fırtınalar nedeniyle kıyı erozyonunun yoğun yaşandığı bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle kumlu zeminlerde aşınma daha hızlı gerçekleşiyor. Kıyı koruma yapıları bazı noktalarda denizin ilerleyişini yavaşlatsa da bütün yerleşim alanlarının uzun vadede korunması mümkün olmuyor. Uzmanlar, deniz seviyesindeki yükselmenin ve şiddetli fırtınaların tehlikeyi daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltereYaşamSon Dakika

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