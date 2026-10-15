Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı - Son Dakika
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Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı

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Sarıyer’de sağanak nedeniyle bulunduğu stüdyoda mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir, ekipler tarafından botla tahliye edildi.

Sarıyer'de sağanak nedeniyle bulunduğu stüdyoda mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir, ekipler tarafından botla tahliye edildi.

Sarıyer, Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle stüdyo ve çevresini su bastı. Oyuncu Demet Özdemir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. 

Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı

BOTLA KURTARILDILAR

Bölgede AFAD, UMKE, İstanbul İtfaiyesi, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri kurtarma çalışması yürüttü.

Çalışmalar sırasında bota alınan Özdemir, suyla kaplanan bölgeden tahliye edildi. Özdemir'in bottan inmesine ekipler, yardım etti. Diğer kişilerin de ekiplerin desteğiyle bottan indirildiği görüldü.

Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı - Son Dakika
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