İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı - Son Dakika
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İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

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İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 41 yıllık yağış rekorunun kırıldığı sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Sarıyer Ayazağa'da bu sabah kaydedilen görüntülerde, sel sularının sürüklediği çok sayıda aracın birbirine girdiği, bazılarının ise üst üste yığıldığı görüldü. Sokaklar çamurlu suyla kaplanırken otomobil ve minibüslerin oluşturduğu enkazı andıran manzara, felaketin şiddetini gözler önüne serdi.

İstanbul'da çarşamba günü etkili olan ve gece boyunca devam eden şiddetli sağanak, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı. Yağışın sabaha karşı etkisini azaltmasının ardından ortaya çıkan görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Bu sabah Ayazağa'da kaydedilen görüntülerde, sel sularına kapılan çok sayıda aracın dar bir sokakta üst üste yığıldığı görüldü. Otomobiller, hafif ticari araçlar ve minibüsler birbirine sıkışırken bazı araçların selin etkisiyle yükselerek diğerlerinin üzerine çıktığı dikkat çekti.

İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

ARAÇLAR BİRBİRİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Görüntülerde beyaz bir hafif ticari aracın çamurlu suyun içinde kaldığı, birden fazla otomobilin birbirine çarparak sıkıştığı ve bazı araçların eğimli şekilde diğerlerinin üzerinde durduğu görüldü.

Sokak boyunca biriken çamurlu suyun araçların tekerleklerini kapladığı, selin sürüklediği eşyaların da otomobillerin arasında sıkıştığı dikkat çekti.

İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Ortaya çıkan manzara, sağanağın yalnızca ulaşımı aksatmakla kalmadığını, park halindeki araçlarda da ciddi hasara neden olduğunu gösterdi.

İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

İSTANBUL'DA 41 YILLIK YAĞIŞ REKORU KIRILDI

Megakentte etkili olan sağanak, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerleriyle dikkat çekti.

Özellikle kentin kuzey kesimlerinde yağış miktarı rekor seviyelere ulaştı. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken Eyüpsultan'da 190,5, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış ölçüldü.

İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak sular altında kaldı, araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı.

İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

AYAZAĞA'DA 200 KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI

Sel felaketinin en ağır yaşandığı bölgelerden biri olan Ayazağa'da, Kemerburgaz Caddesi çevresindeki iş yerlerinde gece mesaisinde bulunan yaklaşık 200 kişi mahsur kalmıştı.

İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve diğer arama kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri, botlar ve yüksek araçların yardımıyla güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİNLERCE İHBAR YAPILDI

İstanbul genelinde yaşanan sel felaketinde Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk ile Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen 34 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

İstanbul Valiliğinin açıkladığı verilere göre 14 Ekim günü saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112'ye toplam 2 bin 518 ihbar ulaştı. İhbarlar arasında su baskınları, heyelanlar ve mahsur kalma olayları yer aldı.

İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Ayazağa'da 15 Ekim sabahı kaydedilen son görüntüler ise sel sularının çekilmeye başlamasına rağmen felaketin izlerinin sokaklarda kaldığını ortaya koydu. Birbirine giren ve üst üste yığılan araçların oluşturduğu manzara, İstanbul'un yaşadığı zorlu gecenin en çarpıcı görüntülerinden biri oldu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Kadınlar sokakta çıplak gezdiğince, erkek erkekle birlikte olduğu sürece daha çok felaketler yasayacağız. Allah açıkça uyarıyor. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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