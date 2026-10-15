Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu - Son Dakika
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Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu

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Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla mensup 32 yaşındaki Mahrah Al Nahyan, Londra'da bir erkekle birlikte sokakta hareketsiz halde bulundu. Sorumluluğundaki 3 yaşındaki çocuğun ise yoğun trafiğin yakınında ayakkabısız dolaştığı ortaya çıktı. Olaydan önceki günlerde uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Al Nahyan, çocuk ihmali suçlamasını kabul etti. Mahkeme, kadına iki yıllık toplum temelli ceza ve para cezası verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla mensup Mahrah Al Nahyan'ın Londra'da karıştığı olay İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. 32 yaşındaki kadın, sokakta hareketsiz halde bulunurken sorumluluğundaki 3 yaşındaki çocuğun yoğun trafiğin yakınında ayakkabısız dolaştığı ortaya çıktı. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından Al Nahyan, çocuk ihmali suçlamasını kabul etti.

KRALİYET AİLESİNDEN İSİM SOKAKTA HAREKETSİZ BULUNDU

İngiltere'nin başkenti Londra'da 13 Haziran'da yaşanan olayın ayrıntıları mahkeme süreciyle ortaya çıktı. Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla dahil olan 32 yaşındaki Mahrah Al Nahyan, Londra'nın batısında bir erkekle birlikte sokakta hareketsiz halde bulundu. O sırada sorumluluğunda bulunan 3 yaşındaki çocuğun ise yetişkin gözetimi olmadan sokakta dolaştığı belirlendi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK TRAFİĞİN YAKININDA BULUNDU

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı, küçük çocuğun yoğun araç trafiğinin bulunduğu yolun yakınında ayakkabısız dolaşması oldu. Çevredeki kişilerin durumu fark etmesi üzerine çocuk güvenli bir alana alındı. Yaşananların ardından Al Nahyan hakkında çocuk ihmali nedeniyle yasal süreç başlatıldı.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede, Al Nahyan'ın olaydan önceki günlerde uyuşturucu madde kullandığı belirtildi. Polis ekiplerinin kadının çantalarında uyuşturucu kullanımına ilişkin malzemeler bulduğu, ancak herhangi bir yasa dışı madde ele geçirmediği aktarıldı.

Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Al Nahyan, polislerin olay yerine ulaşmasının ardından yaklaşık 30 dakika boyunca kendisine yöneltilen sorulara yanıt veremedi.

Kadının avukatı Stephen Vullo ise müvekkilinin olay günü uyuşturucu kullanmadığını, önceki günlerdeki uyuşturucu madde kullanımının ardından aşırı yorgun olduğunu savundu.

"NEDEN BU KADAR ENDİŞELENİYORSUNUZ?"

Mahkemede aktarılan bilgilere göre Al Nahyan, kendine geldikten sonra çevresindekilere tepki gösterdi. Kadının, "Burası bir mezbaha değil, neden bu kadar önemsiyorsunuz? Neden bu kadar endişeleniyorsunuz?" sözlerini söylediği belirtildi.

Olay sırasında çekilen görüntülerde Al Nahyan'ın korkuluklara yaslanmış halde oturduğu, yanında ise başka bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü.

HAKİMDEN SERT UYARI: ÇOCUK ÖLEBİLİRDİ

Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Al Nahyan, çocuk ihmali suçlamasını kabul etti. Davaya bakan hakim, çevredeki insanların müdahalesi olmasaydı çocuğun ciddi şekilde yaralanabileceğini, hatta hayatını kaybedebileceğini vurguladı. Hakim ayrıca çocuğun kaybolabileceğine, bir yabancı tarafından götürülebileceğine veya zarar görebileceğine dikkat çekti.

2 YILLIK CEZA VE PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, 32 yaşındaki Al Nahyan hakkında rehabilitasyon yükümlülüğü içeren iki yıllık toplum temelli ceza kararı verdi. Kadına ayrıca toplam 6 bin 114 sterlin para cezası ve masraf yükümlülüğü getirildi.

Al Nahyan'ın olayın ardından Surrey'deki Priory rehabilitasyon merkezinde uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görmeye başladığı öğrenildi. Avukatı, müvekkilinin yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ve tedavisini sürdürmek istediğini ifade etti.

AYLIK 8 BİN STERLİN GELİRİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Mahkemede Al Nahyan'ın Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla mensup olduğu ve aylık 8 bin sterlin ödenek aldığı bilgisi de paylaşıldı. İngiliz basınına yansıyan olayda, üç yaşındaki çocuğun Al Nahyan ile akrabalık ilişkisi ise netlik kazanmadı.

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    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Uyuşturucu işte herkesi nereden nereye getiriyor 0 0 Yanıtla
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