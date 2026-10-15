Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

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Fenerbahçe\'nin 6-0\'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye\'nin sırası
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 50.275 puanla 9. sıradaki yerini korudu. İşte güncel sıralama...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ndeki ikinci maçının ardından 1 puanda kalırken karşılaşma sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 50.275 puanla 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin hemen üzerinde 52.895 puanla Hollanda bulunurken 10. sıradaki Çekya'nın 45.125 puanı bulunuyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1. İngiltere: 104.463 puan

2. İtalya: 88.589 puan

3. İspanya: 84.493 puan

4. Almanya: 82.259 puan

5. Fransa: 69.439 puan

6. Portekiz: 66.150 puan

7. Belçika: 59.850 puan

8. Hollanda: 52.895 puan

9. Türkiye: 50.275 puan

10. Çekya: 45.125 puan

11. Polonya: 45.125 puan

12. Yunanistan: 45.012 puan

HOLLANDA İLE FARK 2.620 PUAN

Türkiye'nin 8. sıradaki Hollanda ile arasındaki fark 2.620 puan olarak kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin Aston Villa karşısında puan alamaması, Türkiye'nin ülke puanına katkı yapma fırsatını kaçırmasına neden oldu.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası - Son Dakika
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