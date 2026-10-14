Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç - Son Dakika
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Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç

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Arda Turan, Şampiyonlar Ligi\'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AEK'yi 3-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Yunanistan temsilcisi AEK karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 3-1 kazandı.

LONDRA'DA KAZANAN SHAKHTAR

Konuk ekip AEK, 28. dakikada Lovro Majer'in attığı golle 1-0 öne geçti. Shakhtar Donetsk'ten bu gole yanıt gecikmedi. Ukrayna ekibi, 34. dakikada penaltıdan Pedrinho'nun attığı golle skoru 1-1 yaptı. İkinci yarıda baskısını artıran Shakhtar Donetsk, 80. dakikada Brignoli'nin kendi kalesine ve 86. dakikada Mendoza'nın golleriyle galibiyete uzandı.

İKİNCİ MAÇINDA DA YENİLMEDİ

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçını da kaybetmeyen Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 4'ye yükseltti. AEK ise 3 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, Inter deplasmanına gidecek. AEK, Manchester City deplasmanında 3 puan arayacak. 

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