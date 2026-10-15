İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

sade vatandaş:

eskiden o coğrafya yerleşimden uzak bir noktaydı uzantısı basın ekspres yolu sefaköye kadar uzanan kilometrelerce bomboş bataklık alandı,şimdi değil çocukken oralarda çamurlarda çok oynadım hatta havaalanının E5 kısmı yeni yapılıyordu oralara bile girip oynadım sefaköyön adı eskiden o alanda bulunan mezbahadan geliyordu o zamanlar safraköy diyorlardı sonra herhalde bu isimden rahatsız olan oldu safraköy sefaköy olarak değiştirildi