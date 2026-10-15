İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul genelini etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış Başakşehir’de Atatürk Olimpiyat Stadı çevresindeki dereyi taşırdı. Yamaçlardan vadiye akan ve yamaca çarptıkça metrelerce yükselen çamurlu su heyelan riski yaratırken, dehşet anları kameralara yansıdı.

İstanbul genelinde hayatı durma noktasına getiren kuvvetli sağanak yağış, Başakşehir’de korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Özellikle Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde etkisini artıran şiddetli yağış, bölgedeki derenin taşmasıyla büyük bir afete dönüştü. Vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedilen görüntüler, yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi.

YAMACA HER VURDUĞUNDA METRELERCE YÜKSELDİ

Sağanağın etkisiyle stadyum çevresindeki yamaçlardan vadi boyunca yoğun bir çamurlu su ve çamur akıntısı meydana geldi.

Sürüklenen toprak kütlesiyle birleşerek metrelerce yüksekliğe ulaşan dev çamurlu su, çevredeki bitki örtüsünü ve bağlantı yollarını tamamen kapladı. Yamaca her çarptığında daha da kontrolden çıkan dev su kütlesi, bölgede ciddi bir heyelan riskini beraberinde getirdi.

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

SOSYAL MEDYADA NEPAL BENZETMESİ

Başakşehir’de kaydedilen dehşet anları kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu. Ortaya çıkan ürkütücü manzarayı izleyen kullanıcılar, görüntüleri Nepal’de meydana gelen yıkıcı sel ve heyelan felaketlerine benzetti. Ekiplerin bölgedeki teyakkuz hali sürüyor.

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi
İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılarAVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendiSarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyorİstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldıİstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktıSarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Kaynak: DHA
Atatürk Olimpiyat StadıHava DurumuBaşakşehirDoğal AfetİstanbulGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    eskiden o coğrafya yerleşimden uzak bir noktaydı uzantısı basın ekspres yolu sefaköye kadar uzanan kilometrelerce bomboş bataklık alandı,şimdi değil çocukken oralarda çamurlarda çok oynadım hatta havaalanının E5 kısmı yeni yapılıyordu oralara bile girip oynadım sefaköyön adı eskiden o alanda bulunan mezbahadan geliyordu o zamanlar safraköy diyorlardı sonra herhalde bu isimden rahatsız olan oldu safraköy sefaköy olarak değiştirildi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Deniz her şeyi yutuyor Evler göz göre göre yok oluyor Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
İstanbul’da 41 yıl sonra bir ilk 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Sarıyer’de dün gece kabus yaşandı Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
09:50
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
09:34
Fenerbahçe’nin 6-0’lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sırası
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
09:28
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
09:07
6’sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:48
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
08:48
İstanbul’da felaketin fotoğrafı Araçlar üst üste yığıldı
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı
08:37
Kraliyet ailesini sarsan görüntü Prenses hareketsiz halde bulundu
Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu
08:25
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
08:11
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
08:01
Gazze’de yürekleri yakan görüntü
Gazze'de yürekleri yakan görüntü
07:48
Taksitli alışverişte yeni dönem Artık Bakanlık belirleyecek
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 09:56:40. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei