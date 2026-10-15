İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor - Son Dakika
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İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

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İstanbul’u vuran şiddetli yağış ve sel felaketini günler öncesinden nokta atışıyla tahmin eden eski Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü Murat Şahin, haritalar üzerinden çok kritik bir uyarı daha yaptı. Şahin, halihazırda toprağın suya doyduğunu belirterek, "Yarın da derin bir sistem geliyor. 100 kilogramın üzerine bir 100 kilogram daha eklenirse afet oluşabilir, can kaybı yaşanabilir" dedi.

Megakent İstanbul ve tüm Marmara Bölgesi Çarşamba günü etkili olan kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarının yıkıcı etkileriyle mücadele ederken, meteoroloji dünyasından felaketin boyutunun büyüyebileceğine dair korkutan bir uyarı geldi.

Çarşamba günü yaşanan sel ve taşkın olaylarını günler öncesinden bildiren eski Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü ve meteoroloji uzmanı Murat Şahin, güncel meteoroloji haritalarını paylaşarak tehlikenin geçmediğini, aksine ikinci bir dalgayla daha da tırmanabileceğini duyurdu.

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

10 EKİM'DE UYARI YAPMIŞTI

Meteorolojist Murat Şahin, henüz felaket yaşanmadan önce 10 Ekim tarihinde yaptığı uyarıda tehlikeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Marmara, Ege ve Batı Akdeniz özellikle sel, taşkın tehlikesi oluşturacak düzeyde etkili ve sürekli yağışlar için gelecek hafta hazırlık yapmalı, dere ve kanal içleri temizlenmeli, tahliye mazgalları açılmalı. Suyun önüne engel teşkil edecek moloz vb. alanlar kaldırılmalı..."

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

"İZLANDA KAYNAKLI 'SOĞUK DAMLA' ETKİSİNDEYİZ"

14 Ekim Çarşamba günü megakenti vuran felaketin arka planını açıklayan Şahin, Türkiye’nin özellikle İstanbul merkezli olarak İzlanda kaynaklı derin alçak basınç sistemi ile meteorolojide "Soğuk Damla" (Cut-off Low) olarak bilinen yapının etkisi altında olduğunu vurguladı.

Sistem nedeniyle kentte metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü hatırlatan Şahin, yağışlı havanın önümüzdeki 2-3 gün boyunca bölgedeki varlığını sürdüreceğini ifade etti.

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

"DÜŞEN 100 KİLOGRAMIN ÜZERİNE BİR 100 KİLOGRAM DAHA GELİRSE AFET OLUŞUR"

Paylaştığı 500 hPa yükseklik, rüzgar ve sıcaklık haritaları üzerinden yetkilileri ve vatandaşları acil önlem almaya çağıran Şahin, Perşembe ve Cuma günleri için şu kritik uyarıyı yaptı:

"Çarşamba için dikkat çekilmişti; İstanbul’da afet oluşturacak düzeyde yağış düştü ve devam edecek. Tekrar uyarıyorum: Yarın da derin bir sistem geliyor. Ekim ayında bu sistem gelirse afet derecesinde sel ve taşkın tehlikesi oluşur. Halihazırda düşen 100 kilogram yağışın üzerine, 100 kilogram ve üzeri bir yağış daha gelirse yarın afet oluşabilir. Sel, taşkın ve can kaybı yaşanabilir. Dikkat!"

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

TÜM MARMARA BÖLGESİ’NE "TEYAKKUZ" ÇAĞRISI

Toprağın tamamen suya doyduğunu, altyapının sınıra dayandığını ve yeni gelecek yağış yükünün felaket getirebileceğini kaydeden duayen meteorolog, tüm Marmara'yı kapsayan bir teyakkuz çağrısında bulundu:

"Marmara için tehlikeli meteorolojik koşullar devam ediyor. İllerde aşırı yağış riski, sel ve taşkın tehlikesi var. Yeni yağışlar 2-3 gün daha sürecek, risk daha da arttı. Her il teyakkuzda olsun ve acilen önlem alsın."

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    ah İstanbul ah acılar kraliçesi 1 0 Yanıtla
  • Ferit Gündüz Ferit Gündüz:
    bizde rant uğruna plan proje yapmadık yaptıysa dinlemedik. denetçilerde görmezden geldi halimiz perişan 0 0 Yanıtla
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