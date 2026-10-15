İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

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İstanbul'da en çok yağış alan ilçelerden Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı. Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri de su baskınlarından etkilendi. 

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Yağışın ardından bölgede bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.

İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

SELİN YOL AÇTIĞI HASAR SABAH ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı. Çalışmalar devam ederken günün aydınlanmasıyla selin yol açtığı hasar da gözler önüne serildi. Ayazağa Mahallesi’nde sel sularına kapılarak sürüklenen, ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi. 

İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul'da dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
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İstanbulSarıyerAyazağaGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Heryerde mazgallar tıkalı alt yapı yetersiz ensonda böyle oldu vatandaş kendi imkanları ıle elınden geldiğince mazgalları açmaya çalıştı ekipler de uğraştı ama olmadı alt yapı sorunu felaketi getirdi hani herşey çok güzel olacakdı ? 4 2 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    İstanbul nüfusu kaldırmıyor artık, dağa, taşa, dereye, ovaya yerleşen nüfusa bir an önce çözüm bulup anadoluya geri göndermek lazım 1 0
    Ferit Gündüz Ferit Gündüz:
    kadınlara suçlamaktan bir vaz geçin. tarikatlardaki çocuk tecavüzlerini ne zaman unutunuz 0 0
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Kadınlar çıplak gezerse, erkek erkekle olursa daha çok felaketler yaşarız. 1 1 Yanıtla
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    talan yağma edilen dere sel yatakları su toplama havzaları tamam paraları cukka ettiniz oralara binaları gökdelenleri siteleri plazaları envai çeşit tesisleri diktiniz hiç düşünmedinizmi oraların sizin değil Allahın kanunlarını tanıyan yalnız ona uyan doğanın olduğunu. orayı parayla satın alıp tapusunu elde etmekle oranın sahibi olduğunuzu sandınız devlet,şehri yönetenler,idareciler sizi yanılttı asıl sahipleri geldi karşı koyacak gücünüz varsa engelleyin. 0 0 Yanıtla
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