Milan Skriniar: Utanç vericiydi - Son Dakika
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Milan Skriniar: Utanç vericiydi

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Milan Skriniar: Utanç vericiydi
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Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Milan Skriniar, takımın performansını eleştirerek ''Bugün bu skor bizim için utanç vericiydi'' dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında 6-0 kaybetti.  Milan Skriniar, maçın ardından açıklamalarda bulunarak takım arkadaşlarını eleştirdi. 

''UTANÇ VERİCİYDİ''

Takımın sahadaki performansını yorumlayan Skriniar, "Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün bu skor bizim için utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün." dedi. 

''İŞLER ZORLAŞTI''

Sözlerine devam eden Skriniar, "İlk yarıda 2-3 tane net pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı. Seviyeyi yukarı çıkartmalıyız. Gerek teknik heyet gerek futbolcular birlik olmalıyız. 3 gün sonra bir lig maçı var. Bizim yapmamız gereken birlik olup çalışmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu. 

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UEFA Şampiyonlar LigiMilan SkriniarFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    Helal olsun sana, takımı her çıktığın maçlarda sırtladın, Oğuz da, Genduzi yarrışılmayacak futbolcular, anacak futbol takım oyunu, diğerleri de takımda ruhunu ortaya koymadığında sonuç kaçınılmaz, Bu maçta en berbat oyuncuların başında İsmail ve Vedat 0 0 Yanıtla
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