Aston Villa, Fenerbahçe'yi 6-0 yendi, Emery 'Fenerbahçe hak etmedi' dedi - Son Dakika
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Aston Villa, Fenerbahçe'yi 6-0 yendi, Emery 'Fenerbahçe hak etmedi' dedi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa, Villa Park'ta Fenerbahçe'yi 6-0 yendi. Teknik direktör Unai Emery, evlerinde ilk galibiyeti almanın önemli olduğunu belirterek Fenerbahçe'nin 6-0 kaybetmeyi hak etmediğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 6-0 yenen Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, evlerinde galip gelmelerinin önemine değindi.

Villa Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Emery, "Evimizde 3 puan kazandık. Oyun kontrolünü daha iyi yapmayı istiyorduk. Skor 6-0 ama onlar da bazı goller atabilirdi. Bizim için önemli olan evimizde ilk galibiyetimizi kazanmış olmamız. Farklı oyuncularla neler başarabileceğimizi ve daha ileri götürebileceğimizi görmekti. Biz taktiksel olarak kendi organizasyonumuzu, yapımızı ortaya koyuyoruz. Oyuncularımızın kendilerine güvenle oynamalarını istiyoruz. Zamana ihtiyaç vardı ama bugün forvet oyuncularından bazılarının gol atmış olması önemliydi." ifadelerini kullandı.

Farklı taktiklerle başarıya gidebildiklerini aktaran Emery, şöyle devam etti:

"Yüksek baskı yapıp geçişlerle bazen gol atabiliyoruz. Bugün farklı şekillerde gol atabildik. Daha önce de güvende hissediyordum ama bugün de iyi oynadığımız için güven duydum. Gelişme gösterebileceğimiz alanlar var. Zamana ihtiyacımız olan gelişmeler olacak. Dengeyi kurmak için zamana ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve çok talepkarız. Bireysel olarak her şeyi daha iyiye götürerek ilerlemek istiyoruz."

Emery, Fenerbahçe'nin sonucu hak etmediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe'ye elbette kendimizi hazırladık. Çok iyi oyuncuları var, geçmişlerinde çok başarılı oldular. Bizim tabii ki kalitemizi ortaya koyarak onlardan yararlanmak istediğimiz durumlar oldu. Birçok oyuncumuz iyi aksiyonlar gösterdi. İlk yarıda da bazı imkanları kullanmak istedik ve bunları iyi yaptık. Fenerbahçe 6-0 kaybetmeyi hak etmedi. Bazı golleri atabilirlerdi. Sonuca biz ulaştık ama gerçek şu ki onlar hak etmedikleri bir sonuç yaşadı."

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiUnai EmeryFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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