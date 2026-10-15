Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı? - Son Dakika
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Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?

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İstanbul'da 84 yılın yağış rekorunu kıran ve felakete yol açan şiddetli sağanağın ardından sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle İstanbul Boğazı kahverengiye büründü. O anları kayda alan bir genç, "Bu şaka mı? Burası gerçekten İstanbul Boğazı mı? Hayatım boyunca ilk kez İstanbul Boğazı'nın bu hale geldiğini görüyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

İstanbul genelinde etkisini gösteren ve can kayıpları ile su baskınlarına yol açan şiddetli sağanak yağış kentte büyük yıkıma neden oldu. 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul'da, sel sularının ve derelerin taşıdığı çamurla İstanbul Boğazı'nın rengi kahverengiye döndü.

Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?

"İLK KEZ BU HALE GELDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Saha çalışmalarının ve tahliye işlemlerinin sürdüğü saatlerde Boğaz'daki renk değişimini cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç bir vatandaşın şaşkınlığı görüntülere yansıdı. Boğaz'ın çamur rengine büründüğü anları paylaşan genç, "Bu şaka mı? Burası gerçekten İstanbul Boğazı mı? Hayatım boyunca ilk kez İstanbul Boğazı'nın bu hale geldiğini görüyorum. Çok garip bir hava ve çok garip bir görüntü" ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

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İstanbul BoğazıİstanbulGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • v99y8hw5v2 v99y8hw5v2:
    Şehir gusül aldı evlat bu günahı kaldıramıyor artık 2 0 Yanıtla
  • Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    Şaka değil Allah'ın Gazabının Az bir delili .SIÇIK gibi yaşamayın Abdestsiz gezersen Allahın azabını sana Allah CC hafiften böyle hatırlatır. İbret almazsan da Başka metotlar dener . Olan bu 1 0 Yanıtla
  • Goethegitme Goethegitme:
    Tamam hippi 0 0 Yanıtla
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