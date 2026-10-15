İstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değişti - Son Dakika
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İstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değişti

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İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda ev ve iş yerini su bastığı şiddetli sağanağın ardından Haliç'in rengi kahverengiye döndü. Sel sularının taşıdığı çamur, toprak ve tortuların etkisiyle meydana geldiği değerlendirilen renk değişimi kameralara yansıdı. Kent genelinde selin izleri sürerken Haliç'te ortaya çıkan görüntüler, yağışın etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, kentin birçok noktasında sel ve su baskınlarına neden oldu. Yollar göle dönerken araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kentte hayatı olumsuz etkileyen yağışların ardından bu kez Haliç'te dikkat çeken bir değişim yaşandı. Normalde farklı tonlarda görülen Haliç'in suyu, sağanak sonrasında kahverengiye büründü.

HALİÇ'TEKİ DEĞİŞİM GÖRÜNTÜLENDİ

Şiddetli yağışların ardından Haliç'te meydana gelen renk değişimi kameralara yansıdı. Suyun geniş bir bölümünün kahverengi görünmesi dikkat çekti.

Sağanakla birlikte dere ve yağmur suyu kanallarından taşınan çamur, toprak ve tortuların suyun rengindeki değişimde etkili olduğu değerlendiriliyor.

SELİN İZLERİ SÜRÜYOR

İstanbul'da etkili olan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sağanak, özellikle Sarıyer, Eyüpsultan ve Kağıthane'de büyük hasara yol açtı.

Ayazağa'da sel sularının sürüklediği araçlar üst üste yığılırken Kemerburgaz'da çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu tarihi Sadabad Camii'ni de su bastı.

Felaketin ardından kent genelinde hasarın izleri sürerken Haliç'te ortaya çıkan kahverengi görüntü, şiddetli yağışların çevre üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi.

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