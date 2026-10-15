Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

Karadeniz Ereğli’de uzun süredir devam eden ağrıları nedeniyle farklı branşlarda tedavi gören 73 yaşındaki E.K.’nin şikayetlerinin kaynağı, kardiyoloji muayenesinde belirlendi. Bel fıtığı ve diz problemleri nedeniyle yaklaşık bir yıl boyunca çeşitli tedaviler uygulanan hastanın, karın bölgesinde her iki bacağa kan taşıyan ana damarının yüzde 100 tıkalı olduğu tespit edildi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman, hastanın kasık bölgesindeki nabızlarını muayene ederken damar tıkanıklığından şüphelendiklerini anlattı. Yaman, anjiyografiyle tıkanıklığı doğruladıktan sonra özel olarak hazırlatılan yapay damarı kasıktan girerek yerleştirdiklerini belirtti.

BİR YIL BOYUNCA BEL FITIĞI TEDAVİSİ GÖRDÜ

Hastanın ilk şikayetlerinin yaklaşık bir yıl önce başladığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Yaman, süreci şöyle aktardı:

“Hastamız 71 yaşında erkek hasta. Yaklaşık 1 yıl önce yürüme güçlüğü, bacak ağrısı, kalça ağrısıyla başlayan şikayetleri olmuş. Hasta bu şikayetlerinden dolayı artık ciddi bir yürüme güçlüğü yaşamış ve ilgili branşlara başvurmuş. İlk başvurduğu klinik beyin cerrahisi olmuş, bel fıtığından şüphelenilmiş ve fizik tedavi önerilmiş. Hastamız bir süre fizik tedavi almış ama fizik tedaviyle şikayetleri gerilememiş. Daha sonra ortopediye gitmiş. Ortopedide de dizle ilgili problemler olabileceğine dair diz içi enjeksiyon ve yine fizik tedavi önerilmiş. Hasta bunlardan da rahatlayamamış.”

“BURADA YANLIŞ TANILAR YOK”

Önceki değerlendirmelerin yanlış tanı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Yaman, hastada yaşa bağlı başka sağlık sorunlarının da bulunduğunu ifade etti:

“Burada yanlış tanılar yok. Hastanın yaşı var, dolayısıyla yaşa bağlı eklem dejenerasyonu var, belinde problemler var. Şikayetler bunlara bağlanmış ve bunlara yönelik tedaviler yapılmış. Sonra hasta artık bel fıtığından ameliyat olacak düzeye kendini kabul etmiş.”

KASIK NABZI MUAYENESİYLE TEŞHİS EDİLDİ

Hastanın uzun yıllar sigara kullandığı için damar tıkanıklığı ihtimalinin değerlendirildiğini kaydeden Yaman, tanıya ulaşmalarını sağlayan muayeneyi şu sözlerle anlattı:

“Bu sırada hastamız, ‘Acaba uzun süre sigara içiciliği var, damar tıkanıklığı olabilir mi? ya da bu bel ağrılarının karınla ilgili bir sebebi olabilir mi?’ düşüncesiyle tarafımıza başvurdu. Biz hastanın muayenesinde hiçbir tetkik yapmadan, sadece her iki kasığını elle muayene ederek hastanın aslında iki kasık nabzının da olmadığını, nabızlarının çok zayıf olduğunu gördük. Hiçbir test yapmadan hastaya gönül rahatlığıyla, ‘Sizin karnınızın içerisinde bir yerde, göbek altı kısmına kan taşıyan damarda bir problem var’ dedik.”

Muayene bulgularının ardından doğrudan anjiyografi yapmaya karar verdiklerini dile getiren Yaman, “Bunun altın standart tanı yöntemi olan anjiyografiyi yaptık. Başka ekstra bir MR, BT, Doppler yapma gereği duymadık çünkü muayene bulgumuz yeterliydi” dedi.

ANA DAMAR YÜZDE 100 TIKALI ÇIKTI

Anjiyografide hem kalp damarlarında hem de karın bölgesindeki ana damarda tıkanıklık saptadıklarını açıklayan Yaman, şunları söyledi:

“Hastanın hem kalp anjiyosunu hem bacak anjiyosunu yaptığımızda kalp anjiyosunda da damar tıkanıklığını tespit ettik. Aynı zamanda karında, her iki böbrek damarı çıktıktan hemen sonra, yani göbekten hemen sonrasının her iki kalçaya, bacak tarafına ve parmak ucuna kadar olan kısmında, tabiri caizse vücudu ikiye ayıracak bir seviyede, vücudun alt kısmına kan taşıyan damarın yüzde 100 tıkalı olduğunu tespit ettik.”

Hastanın bel, diz ve kalça ağrılarının asıl kaynağının bu tıkanıklık olduğunu belirten Yaman, “Hastanın aslında bütün şikayetlerinin, yani diz şikayetlerinin, kalça şikayetlerinin, bel şikayetlerinin hepsinin kaynağının buradaki damarın tıkanıklığı olduğunu tespit ettik” ifadelerini kullandı.

AMELİYATSIZ YAPAY DAMAR TAKILDI

Tıkanıklığın bulunduğu bölge için özel bir damar hazırlatıldığını anlatan Yaman, açık cerrahiye başvurmadan yaptıkları işlemin ayrıntılarını paylaştı:

“Oradaki darlığın görüntülerini alarak üç boyutluya çevirdik. Buraya özel bir ‘graft stent’ dediğimiz, yani yapay bir damar ürettirdik. Biz bu yapay damarı getirttik. Hiçbir ameliyat yapmadan, sadece bir iğne ile kasıktan özel bir yöntemle girerek oraya o graft yapay damarı yerleştirdik.”

YARIM SAAT SONRA YÜRÜMEYE BAŞLADI

Hastanın tedavinin ardından kısa sürede yürümeye başladığını aktaran Yaman, damar tıkanıklıklarında kan akışının yeniden sağlanmasıyla hızlı sonuç alınabildiğini kaydetti:

“Hasta işlemden hemen sonra, tam yarım saat içerisinde normal hayatına döndü, yürüyüşlerine başladı ve aktif hayatına döndü. Şikayetleri de hemen geçti. Buradaki en önemli şey budur. Bazı hastalıklarda tedavi sonrası saniyeler içerisinde cevap alırsınız. Damar tıkanıklıklarında da kalp krizlerinde olduğu gibi burada da böyle. Saniyeler içerisinde cevap alıyorsunuz.”

Tedavinin hastanın şikayetleri üzerindeki etkisine de değinen Yaman, “Bir gün, iki gün beklemenize gerek yok. İşlem yapıldıktan yarım saat sonra hasta yürüyerek, sıfır şikayet, sıfır semptomla bir yıllık bütün şikayetlerinden kurtulmuş oldu” diye konuştu.

“HER İKİ TARAFA DA KAN DÜZENLİ OLARAK GİTTİ”

Hastanın işlem öncesi ve sonrasına ait anjiyografi görüntülerini de değerlendiren Yaman, tıkanıklığın bulunduğu bölgeyi göstererek damarın tamamen kapandığını anlattı:

“Vücudun damarı, her iki bacağa ayrılan damar. Bakın tam karın bölgesinde, tam göbek hizasında. Buradan aşağısı yok maalesef. Yan taraftan damarlar burayı beslemeye çalışıyor ama yetmiyor. Dolayısıyla burada tıkanıklık var.”

Tıkalı bölgenin kılavuz tel yardımıyla geçildiğini belirten Yaman, “Görüntüyü alarak aşağıdan da bir kılavuz tel aracılığıyla buradaki darlığı geçmiş olduk. Buradaki darlığı geçtik. Bakın burada gördüğünüz gibi damarı yukarıdan görüyoruz ve aşağısı yok. Her iki kalçaya gidecek olan damar yok” dedi.

Graft stent yerleştirildikten sonraki görüntüleri de paylaşan Yaman, tıkalı bölgede kan akışının yeniden sağlandığını şu ifadelerle anlattı:

“Bakın bu gördüğünüz şey yapay damar dediğimiz yapay damar. Şiştikten sonra artık oradaki yapay damar burada görünüyor ve o aradaki kopukluk gitti. Her iki tarafa da kan düzenli olarak gitti.”