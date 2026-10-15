Bakan Çiftçi, İstanbul'da metrekareye 100-120 kilogram yağış beklendiğini söyledi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde etkili olan sağanak, su baskını ve sele ilişkin son durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) açıkladı. Çiftçi, çalışmaların ilk andan itibaren aralıksız sürdüğünü belirtti.

“İSTANBUL’DA 2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR”

Marmara Bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedildiğini belirten Çiftçi, şunları söyledi:

“Ülkemizin genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve olumsuz hava şartlarına yönelik çalışmalarımızı ilk andan itibaren aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedilmiş, İstanbul’da yağış miktarı yer yer metrekareye 272,2 kilogram seviyesine kadar ulaşmıştır. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış ve fırtına neticesinde İstanbul ilimizde 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

İSTANBUL’DAN 8 BİN 815 İHBAR

Çalışmaların Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Çiftçi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere sahaya genel müdür ve daire başkanlarının görevlendirildiğini kaydetti. Çiftçi, “Uyarı verilen illerimizde toplam 9 bin 588 ihbar alınmış olup, bu ihbarların 8 bin 815'i İstanbul’dan gerçekleşmiştir. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekiplerimizce ivedilikle müdahale edilmiştir” dedi.

“MAHSUR KALAN 2 BİN 727 VATANDAŞIMIZ SAĞ SALİM TAHLİYE EDİLMİŞTİR”

Kentte su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalanların kurtarıldığını açıklayan Çiftçi, şöyle konuştu:

“Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız, AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir. Ayazağa’da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı duyan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir.”

SAHADA 46 BİN 597 PERSONEL GÖREVDE

İstanbul’da 8 bin 597'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personelin, 2 bin 288 aracın ve 14 botun sahada görev yaptığını belirten Çiftçi, ülke genelinde ise 55 bin 560 personel, 6 bin 574 araç ve 20 botun teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. Afyonkarahisar, Tokat, Muğla ve Kütahya’dan destek ekip ve ekipman sevk edildiğini kaydeden Çiftçi, sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlara 4 bin 692 gıda malzemesi ulaştırıldığını açıkladı.

İSTANBUL’DA OKULLAR 2 GÜN TATİL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugün İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışın yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmasının beklendiğini belirten Çiftçi, alınan kararları şöyle açıkladı:

“Bu kapsamda muhtemel riskleri asgari seviyeye indirgemek amacıyla İstanbul’da 2, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde eğitim-öğretime bugün bir gün süreyle ara verilmiştir. Sarı uyarı verilen illerimize mesaj formları iletilmiş, turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza ise mesaj ile bilgilendirme yapılmıştır.”