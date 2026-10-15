İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan ve büyük hasara yol açan sel felaketine ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yağışın boyutunu rakamlarla gözler önüne seren Vali Gül, yaşanan afette 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

"84 YILIN REKOR YAĞIŞI KAYDEDİLDİ"

Kentte meydana gelen su baskınları ve taşkınların ardından yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Vali Davut Gül, İstanbul'un tarihi bir doğal afetle karşı karşıya kaldığını belirtti. Meteorolojik verilere dikkat çeken Gül, "İstanbul olarak 84 yılın en büyük yağışını aldık. Ne yazık ki sel felaketinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı.

"ZORUNLUK OLMADIKÇA..."

Hava şartlarının ve saha temizleme çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Vali Gül, tüm İstanbullulara hayati bir çağrıda bulundu. Tehlikenin henüz tamamen geçmediğini vurgulayan Gül, "Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın 1-2 gün boyunca dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz" diyerek uyarısını yineledi.

Vali Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;

"Bize ulaşan çok büyük bir sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler. Bizler de cuma, cumartesi ve pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek duruma getirmiş olacağız.

Aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasına, bugün olduğu gibi, üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına ve durumlarına bakarak bugün tatil kararı alıyorlarsa yarın da tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması.

Sebebi şu. Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla 100 binde 1 bile olsa, 1 milyonda 1 bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi ve buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça önümüzdeki 1-2 gün içerisinde dışarı çıkılmamasını, dinlenilmesini tavsiye ediyoruz."