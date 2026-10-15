5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi

Başakşehir'de faaliyet gösteren bir kafenin, konumunu tanıtmak amacıyla reklamlarında “5.000 kişilik kız yurdunun tam karşısında” ifadesini kullandığı belirtildi.

Söz konusu reklam ifadesiyle gündeme gelen işletmeye zabıta ekipleri tarafından mühürleme işlemi uygulandı.

MÜHÜRLEME ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

İşletmenin önünde çekilen fotoğraflarda, zabıta görevlilerinin kafenin cam kapısına mühürleme işlemi uyguladığı görüldü. Ekiplerin işlem sırasında kapıyı kontrol ettiği anlar da görüntülere yansıdı.

Kafenin hangi gerekçeyle mühürlendiğine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz paylaşılmadı. Bu nedenle mühürleme kararının doğrudan reklam ifadesi nedeniyle alınıp alınmadığı netlik kazanmadı.