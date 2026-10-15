Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de şiddetli yağışın yol açtığı hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Mağdur olduklarını ifade eden Tugay Kömürcü, "Mağduruz elektriğimiz yok çocuklarımız var soğuktayız şu an. Bir şekilde buranın acilen çözülmesi gerek" dedi.

Sağanak yağış İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden olurken otoparklar ve yollar göle döndü. 

TAHRİBAT ÇOK BÜYÜK

Selin ardından oluşan tahribatın boyutu dron kamerasıyla gözler önüne serildi. Kaydedilen görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

50-55 ARAÇ TERS DÖNDÜ

Annesinin ve babasının evde mahsur kaldığını söyleyen Fatih Kılıç, "Ormandan gelen su çok fazla, aşırı yağıştan dolayı dere yatağı yükü kaldırmadı. Sokakta ne var ne yok hepsini götürdü. 50-55 araç ters dönmüş durumda. Bir tane yetkili yok. Evlerde mahsur kalanlar var. Hiçbir çalışma yok" dedi.

Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

"BİR YETKİLİ GÖREMİYORUZ"

Tugay Kömürcü adlı vatandaş da, "Mağduruz elektriğimiz yok çocuklarımız var soğuktayız şu an. Bir şekilde buranın acilen çözülmesi gerek. Buradaki insanlar hep mağdur. Aracım çok şükür hasar görmedi. Arkadaşlarımın, komşularımın araçları hep hasar gördü. Bir yetkili göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIZ"

Aracının borcunun bitmediğini ifade eden Nazan Kazdağ, "Bizim de arabamız var burada battı. Borcu da bitmedi. Hiçbir yararını göremeden afete uğradık. Gelen giden kimse de yok. Çok kötü durumdayız. Özellikle de belediyenin gelmesi gerek" dedi. 

Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılarAVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdiİstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyorİstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldıİstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktıSarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Kaynak: İHA
İstanbulSarıyerGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Deniz her şeyi yutuyor Evler göz göre göre yok oluyor Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
İstanbul’da 41 yıl sonra bir ilk 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Sarıyer’de dün gece kabus yaşandı Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
09:50
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
09:34
Fenerbahçe’nin 6-0’lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sırası
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
09:07
6’sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:48
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
08:48
İstanbul’da felaketin fotoğrafı Araçlar üst üste yığıldı
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı
08:37
Kraliyet ailesini sarsan görüntü Prenses hareketsiz halde bulundu
Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu
08:25
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
08:11
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
08:01
Gazze’de yürekleri yakan görüntü
Gazze'de yürekleri yakan görüntü
07:48
Taksitli alışverişte yeni dönem Artık Bakanlık belirleyecek
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek
07:15
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
06:23
İstanbul’da 41 yıl sonra bir ilk 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 09:52:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei