Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Heilongjiang eyaletinde, eşini başka biriyle yakalayan bir adam eşini öldürdükten sonra intihar etti. İki kişinin hayatını kaybettiği belirtilen olayın görüntüleri sosyal medyada büyük infial yarattı.
Çin'in Heilongjiang eyaletinde meydana geldiği belirtilen olayda, bir adam eşini başka biriyle yakaladı. Yaşananların ardından öfkesine hâkim olamayan adam eşini öldürdü, ardından kendi yaşamına son verdi.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI
İki kişinin hayatını kaybettiği belirtilen olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi yaşanan olaya sert tepki gösterdi.
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