Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti - Son Dakika
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Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

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Çin'in Heilongjiang eyaletinde, eşini başka biriyle yakalayan bir adam eşini öldürdükten sonra intihar etti. İki kişinin hayatını kaybettiği belirtilen olayın görüntüleri sosyal medyada büyük infial yarattı.

Çin'in Heilongjiang eyaletinde meydana geldiği belirtilen olayda, bir adam eşini başka biriyle yakaladı. Yaşananların ardından öfkesine hâkim olamayan adam eşini öldürdü, ardından kendi yaşamına son verdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

İki kişinin hayatını kaybettiği belirtilen olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi yaşanan olaya sert tepki gösterdi.

Çin Halk CumhuriyetiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    Türkçemizde helal süt emmiş diyoruz.çok önemli. 0 0 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    çinlilerin tümü bibirine benziyo.eşi olduğunu nasıl ayırt edebilmiş acaba 0 0 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    çinlilerin tümü bibirine benziyor,aşi olduğunu nasıl ayırt edebilmiş acaba 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti - Son Dakika
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