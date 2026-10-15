Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz - Son Dakika
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Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

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Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
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Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşma öncesinde İtalyan taraftarlar, eski teknik direktörleri Jose Mourinho için dev bir koreografi hazırladı. Portekizli çalıştırıcıya duydukları sevgiyi tribünlere taşıyan taraftarların mesajı dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Roma, Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'i ağırladı. Olimpico Stadı'nda oynanan mücadele öncesinde ev sahibi ekibin taraftarları, bir dönem takımlarını çalıştıran Portekizli teknik adama unutulmaz bir karşılama hazırladı.

MOURINHO İÇİN DEV KOREOGRAFİ

Roma taraftarları, eski teknik direktörleri Jose Mourinho'nun farklı görsellerinden oluşan dev bir koreografi sergiledi. Tribünlerde Portekizli çalıştırıcının üç ayrı figürüne yer verilirken hazırlanan pankartlarla Mourinho'ya olan bağlılık vurgulandı.

Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

"ROMA SENİ SONSUZA DEK ONURLANDIRACAK"

Taraftarların açtığı pankartlarda şu ifadeler yer aldı:

"Roma'ya zafer getireni, Roma sonsuza dek onurlandıracaktır. Bugün ellerin, 'Spolia Opima'yı kutsuyor ve bu halk sana sonsuz zaferini adıyor!" Roma taraftarlarının bu mesajı, Mourinho'nun kulüpte bıraktığı izleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

MOURINHO'NUN TAKIMI 7 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Tribünlerdeki görsel şölenin ardından sahada da unutulmaz bir mücadele yaşandı. Roma, Real Madrid karşısında 57. dakikada 3-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 83. dakikada Carlos Espi, 85. dakikada Endrick ve 90. dakikada Antonio Rüdiger'in golleriyle mücadeleyi 4-3 kazandı. Arda Güler ise son iki golün asistini yaparak Real Madrid'in geri dönüşünde önemli rol oynadı. Böylece Mourinho, eski takımının taraftarlarından gördüğü özel karşılamanın ardından Roma deplasmanından üç puanla ayrıldı.

Jose MourinhoReal MadridAS RomaRomaRomaSporSon Dakika

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