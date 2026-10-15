Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike - Son Dakika
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Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

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Haberler.com'a konuk olan Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, toprağın suya doygunluğa ulaşması nedeniyle pazar gününe kadar sel ve taşkınların yanı sıra toprak kayması riskinin en üst seviyeye çıktığını belirterek, heyelan bölgesinde yaşayan vatandaşların acilen kişisel tedbir alması gerektiğini söyledi.

Haberler.com ekranlarında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, yurt genelinde devam eden olumsuz hava şartlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Köse, toprağın artık suya doyduğunu vurgulayarak hafta sonu için kritik uyarılarda bulundu.

"ŞU SAATTEN SONRA YAĞAN HER YAĞMUR RİSK DEMEKTİR"

Toprağın doygunluk noktasına ulaştığına dikkat çeken Ahmet Köse, "Pazar günü öğle saatlerine kadar yurdun büyük bölümünde sel, taşkın ve heyelan riskimiz mevcut. Çünkü toprak doygunluğa ulaştı. Şu saatten sonra düşen her fazla yağış; sel, taşkın ve aynı zamanda heyelan riski demektir" ifadelerini kullandı.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'u bekleyen yeni tehlike

"BODRUM KATLARDA YAŞAYANLAR..."

Daha önce sel ve heyelan tehlikesi atlatmış bölgelerde yaşayan vatandaşların kişisel tedbirlerini alması gerektiğini belirten Köse, özellikle bodrum katlarda ikamet edenlere seslendi. Vatandaşlara hayati önerilerde bulunan Köse, "Bodrum katta yaşayanların mümkünse geçici olarak misafirliğe gitmesi gerekiyor. Binalardan çıkarken de elektrik şalterlerini ve vanaları mutlaka kapatmaları gerekiyor" dedi.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

“24 SAATTE BİR YILLIK YAĞIŞIN ÜÇTE BİRİNİ ALDIK”

İstanbul’da metrekareye 242 kilogram civarında yağış kaydedildiğini hatırlatan Köse, "Bu yağışı şöyle düşünebiliriz: İstanbul’un yıllık yağışı ortalama 700 kilogram civarında. Biz 24 saatte bir yıllık yağışın üçte birini aldık. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir son" şeklinde konuştu. 

“ALTYAPI SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA”

Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle yağışların karakterinin değiştiğini belirten Köse, altyapı planlamasında kullanılan verilerin artık yetersiz kaldığını savundu. Köse, “Biz altyapıları genelde 100 yıllık ortalama yağış verisine göre yapıyoruz. Ancak bu sistem son yıllarda çökmüş durumda. Çünkü artık yağışların sıklığı, süresi ve şiddeti değişti” dedi.

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    Yorumlar (8)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    İstanbul u ve Türkiye yi bekleyen en büyük tehlike Silivri'de tatilde 4 16 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Tatil çok yakışıyor du 2 gün tatil işte 2 de ordan bol bol Saman işte anladınız 2 8 Yanıtla
  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Turkiye gibi bir yerde hala bodrum katlararinda aile yasiyor olmasi, utanc verici....medeni ülkelerde....Bodrum kati odalara ayrilir, yukarda kac daire varsa her daireye bir bodrum kattaki oda verilir, kisiler esyalarini ve a kömürünü vs..koyar...ögrenin kara cahil bina sahipleri 5 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    kesinlikle haklısın 2 0
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Evet. Bu hükümet teneke ve naylon brandalardan yapılmış Gece Kondular da yaşıyordu. Hükümet TOKİ ile bu gece kondulardan kurtardı. Devlet hükümet yeni projeler hazırlıyor ama sizin solcu laik gezi kafalılar her şeye ititraz edip taş koyuyo yok yandaşa ihale olacak yok garanti verildi gibi saçma sapan iddialarla her icraata taş koyan sizin işbirlikçi hain tayfa olmasa çok daha güzel işler olacak. 0 0
  • MELTEM ÇAĞLAYAN MELTEM ÇAĞLAYAN:
    Heyelan bölgesinde yaşayan insanlar demiş kim izin vermiş buralarda yapılanmaya dere yataklarına ev yapılmasına avmlere kim izin vermiş ...siyasi çıkarlarinizi bir kenara bırakın da artık şu ülkeyi düzeltmek için birlik olun yazık değil mi İstanbul'a... 1 0 Yanıtla
  • İlker Bayram İlker Bayram:
    Tedbiri elden bırakmamak lazım toprak kayması zemin sıvılaşmasına karşı.Geçmiş olsun istanbul. 1 0 Yanıtla
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