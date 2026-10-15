Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından lig aşamasına ilişkin yeni bir yapay zeka simülasyonu yapıldı. Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1, Fenerbahçe'nin ise Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu haftanın ardından ortaya çıkan tahminler, iki Türk temsilcisi açısından olumsuz bir tablo çizdi.

İKİ TÜRK TAKIMI DA İLK 24'ÜN DIŞINDA

Binlerce kez gerçekleştirildiği belirtilen simülasyonun sonuçlarına göre Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasını ilk 24 dışında tamamlayacağı öngörüldü. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde iki temsilcimiz de Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında veda edecek.

GALATASARAY'A 32. SIRA TAHMİNİ

Simülasyonda Galatasaray'ın lig aşamasını 32. sırada tamamlayacağı tahmin edildi. Sarı-kırmızılıların ilk 24'e girme ihtimali yüzde 28,3 olarak hesaplanırken doğrudan son 16 turuna yükselmesini sağlayacak ilk 8'de yer alma olasılığı yüzde 0,7 olarak gösterildi.

FENERBAHÇE İÇİN DE TABLO KÖTÜ

Aston Villa deplasmanından 6-0'lık yenilgiyle dönen Fenerbahçe'nin ise lig aşamasını 28. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Sarı-lacivertlilerin ilk 24'e kalma ihtimali yüzde 45,4, ilk 8'e girme olasılığı ise yüzde 2,5 olarak tahmin edildi.

REAL MADRID ZİRVEDE GÖSTERİLDİ

Simülasyona göre Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlaması beklenen takımlar şöyle: