Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

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Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın tamamlanmasının ardından yapılan yeni simülasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe için kötü haber geldi. İki temsilcimizin de ilk 24 dışında kalarak turnuvaya veda edeceği tahmin edildi. İşte dikkat çeken oranlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından lig aşamasına ilişkin yeni bir yapay zeka simülasyonu yapıldı. Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1, Fenerbahçe'nin ise Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu haftanın ardından ortaya çıkan tahminler, iki Türk temsilcisi açısından olumsuz bir tablo çizdi.

İKİ TÜRK TAKIMI DA İLK 24'ÜN DIŞINDA

Binlerce kez gerçekleştirildiği belirtilen simülasyonun sonuçlarına göre Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasını ilk 24 dışında tamamlayacağı öngörüldü. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde iki temsilcimiz de Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında veda edecek.

GALATASARAY'A 32. SIRA TAHMİNİ

Simülasyonda Galatasaray'ın lig aşamasını 32. sırada tamamlayacağı tahmin edildi. Sarı-kırmızılıların ilk 24'e girme ihtimali yüzde 28,3 olarak hesaplanırken doğrudan son 16 turuna yükselmesini sağlayacak ilk 8'de yer alma olasılığı yüzde 0,7 olarak gösterildi.

FENERBAHÇE İÇİN DE TABLO KÖTÜ

Aston Villa deplasmanından 6-0'lık yenilgiyle dönen Fenerbahçe'nin ise lig aşamasını 28. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Sarı-lacivertlilerin ilk 24'e kalma ihtimali yüzde 45,4, ilk 8'e girme olasılığı ise yüzde 2,5 olarak tahmin edildi.

REAL MADRID ZİRVEDE GÖSTERİLDİ

Simülasyona göre Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlaması beklenen takımlar şöyle:

  • 1. Real Madrid
  • 2. Barcelona
  • 3. Paris Saint-Germain
  • 4. Arsenal
  • 5. Liverpool
  • 6. Bayern Münih
  • 7. Real Betis
  • 8. Sporting
GalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    O TFF başkanı o koltukta olduğu sürece ne Türk takımı ilerler ne de Türk milli takımı 4 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Fenerbahçe ilk 24 kalır 2 1 Yanıtla
    Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    Yaprağımı kalır ancak! O da Güz mevsimi bitene kadar ;), 0 1
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Futbolun eski tadı zevki kalmadı onu bile ticarete dönüştürdüler hatta bazı takım amigoları bile ağır abilerden saydırıyor kendini. gören taraftarı coşturan amigo değil tribünün sahibi kulübün babası sanır. 3 0 Yanıtla
    cv2fb9mck6 cv2fb9mck6:
    maalesef çok doğru ama yapacak hiçbir şey yok 0 0
  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    PSG Barça olsaydı hayal bile etmek istemiyorum 0 0 Yanıtla
  • Sessiz ciglik Sessiz ciglik:
    Basarinin sirri cok basit ama islerine gelmiyor. TURKIYE de 3 buyuk balonunun prestiji kesinlikle bitirilip her vatandas kendi sehrine destek vermeli ve yatirimlar altyapiya yapilmali. Yurtdisindan transfer kisitlanmali hatta bi kac yil yasak konmali. Tff nin basina futbolun icinden gelmis kisiler koyulmali. Olay bu!!! 0 0 Yanıtla
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