Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti - Son Dakika
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Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti

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Elvin Levinler\'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti
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İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda insanın mahsur kaldığı sel felaketi sırasında Elvin Levinler'in yaptığı paylaşım tepki çekti. “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” diyen Levinler, eleştirilerin ardından paylaşımını sildi.

İstanbul'da son 41 yılın en ağır yağışı, 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine yol açtı. Yolların suyla dolduğu, araçların ve vatandaşların mahsur kaldığı felaket sırasında trafikte bulunan Elvin Levinler'in paylaşımı tepki çekti. Levinler, “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” ifadelerini kullandığı paylaşımını eleştirilerin ardından sildi.

Oyunculukla tanınan ve daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Elvin Levinler, İstanbul'da etkili olan sağanak sırasında trafikte mahsur kaldı. Birçok noktada su baskınlarının yaşandığı sırada Levinler'in yaptığı paylaşım tepki topladı.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Araç içinden yaptığı paylaşımda “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” ifadelerini kullanan Levinler'e, vatandaşların zor anlar yaşadığı sırada kullandığı üslup nedeniyle eleştiriler yöneltildi.

Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti

Tepkilerin ardından paylaşımını silen Levinler, bu kez İstanbul'da yaşananlara ilişkin bir mesaj yayımladı.

“UMARIM BAŞKA ACI HABERLER ALMAYIZ”

Levinler, yeni paylaşımında “Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum” ifadelerini kullandı. Ancak bu mesajın ardından da Levinler'e yönelik eleştiriler devam etti.

Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti
İstanbulMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Emin Baba Emin Baba:
    Bunlar vatana millete faydası olmayan kişiler 2 0 Yanıtla
  • Ümit Ümit:
    romantik takımak istemiş ateşten dolayı keşke ben olsaydım 0 0 Yanıtla
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