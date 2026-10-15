İstanbul'da yeni sel alarmı! 17 Ekim Cumartesi için korkutan uyarı

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde yollar göle dönerken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, otomobiller sel sularına kapılarak sürüklendi.

Felakette 2 kişi hayatını kaybederken bazı vatandaşlar araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Özellikle Sarıyer, Ayazağa, Kemerburgaz ve Kağıthane'de selin yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Ayazağa'da sel sularının sürüklediği araçların birbirinin üzerine yığıldığı görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Kağıthane'de derenin taşması sonucu tarihi Sadabad Camii'ni su basarken çevredeki yapılar da zarar gördü.

KEMERBURGAZ'DA 65 KİŞİ KURTARILMIŞTI

Sağanağın en ağır etkilediği bölgelerden Kemerburgaz'da ev ve iş yerlerini su basarken çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, gece boyunca yürüttükleri çalışmalarla 65 kişiyi kurtardı.

Minibüsü sel sularına kapılan Ali Eryolcu ise yaşadığı korku dolu anları, "Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım" sözleriyle anlatmıştı.

17 EKİM CUMARTESİ AKŞAMINA DİKKAT

İstanbul henüz sel felaketinin yaralarını sararken bazı yüksek çözünürlüklü meteorolojik modeller, 17 Ekim Cumartesi akşamı ve gece saatleri için yeni bir kuvvetli yağış ihtimalini gündeme getirdi.

Paylaşılan değerlendirmelere göre özellikle İstanbul Boğazı çevresi, kentin doğu kesimleri ve Doğu Marmara'da yağışların kuvvetlenme olasılığı bulunuyor. Tahminlerdeki riskin devam etmesi halinde aynı bölgelerin kısa aralıklarla yeniden yoğun yağış alabileceği belirtiliyor.

METEOROLOJİK MODELLERDE DİKKAT ÇEKEN TABLO

Yeni yağış ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde, nem taşınımı haritaları ve atmosferin dikey profiline dikkat çekildi.

Buna göre bölgeye yönelik nem taşınımının sürmesi ve atmosferin alt ile orta seviyelerindeki yüksek nem oranının korunması, kuvvetli yağışların oluşması için elverişli koşullar yaratabilir. Özellikle yağışların kısa sürede şiddetlenmesi veya aynı bölgelerde uzun süre etkili olması durumunda yerel olarak yüksek yağış miktarlarına ulaşılabileceği belirtiliyor.

CUMARTESİ GECESİ YAĞIŞ İHTİMALİ YÜKSEK

15 Ekim itibarıyla erişilen güncel İstanbul hava tahmininde de 17 Ekim Cumartesi günü yağmur ihtimali bulunuyor.

Tahminlere göre gün içinde en yüksek sıcaklık 15 derece civarında seyrederken gece saatlerinde yağış olasılığı artıyor. Özellikle 21.00 ile 23.00 saatleri arasında sağanak geçişleri öngörülüyor.

Ancak bu tahminler, İstanbul genelinde yeni bir sel felaketinin kesin olarak yaşanacağı anlamına gelmiyor. Yağışın şiddeti ve hangi ilçelerde yoğunlaşacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

TOPRAĞIN SUYA DOYMASI RİSKİ ARTIRIYOR

Yeni yağış ihtimalini önemli hale getiren unsurlardan biri de İstanbul'da önceki sağanakların ardından toprağın büyük ölçüde suya doymuş olması.

Yoğun yağış alan bölgelerde toprağın yeni yağışları emme kapasitesi azalabiliyor. Bu durumda yağmur sularının yüzeyde birikmesi, dere yataklarına yönelmesi ve alçak kesimlerde su baskınlarına yol açması kolaylaşabiliyor.

Özellikle önceki selden etkilenen bölgelerde yeni bir kuvvetli yağışın mevcut hasarı artırabileceği değerlendiriliyor.

DOĞU MARMARA İÇİN DE RİSK BULUNUYOR

Yeni yağış senaryolarında İstanbul'un yanı sıra Doğu Marmara da dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ekim'deki yağışlar öncesinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama risklerine karşı tedbirli olunması istenmişti.

17 Ekim için değerlendirilen yeni yağış ihtimalinin aynı bölgelerde etkili olması halinde, önceki yağışların oluşturduğu olumsuz koşulların riski artırabileceği ifade ediliyor.

VALİLİK DE CUMARTESİYE KADAR UYARMIŞTI

İstanbul Valiliğinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine dayanan önceki açıklamasında, kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 17 Ekim Cumartesi öğleden sonraya kadar sürebileceği bildirilmişti.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşmesinin beklendiği ve kuvvetli rüzgarın da etkili olabileceği belirtilmişti.

"HAZIRLIKLAR SON ANA BIRAKILMAMALI"

Meteorolojik model değerlendirmelerinde, yeni yağış sisteminin yetkililer tarafından şimdiden yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı. Yağışların etki alanı ve şiddeti henüz kesinleşmemiş olsa da özellikle selden zarar gören bölgelerde gerekli önlemlerin geciktirilmemesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların da dere yatakları, alt geçitler, bodrum katlar ve su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olması; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yayımlanacak güncel uyarıları takip etmesi önem taşıyor.