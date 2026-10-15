Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü - Son Dakika
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Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü

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Yalova'da fırtına ve sağanak esnasında olası bir su baskınını önlemek isteyen yaşlı kadın, belediye ekiplerini beklemeden elindeki bastonuyla tıkalı mazgalları tek tek açarak yağmur sularının tahliye edilmesini sağladı.

Yalova’da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış ve fırtına sırasında sokakların sular altında kalmasını engellemek isteyen yaşlı bir kadının davranışı takdir topladı. Belediye ekiplerinin gelmesini beklemeden harekete geçen kadın, olası bir su baskınının önüne geçmek için adeta bir görevli gibi mücadele etti.

BASTONUNUN UCUYLA TIKANAN KANALLARI AÇTI

Soğuk havaya ve şiddetli yağışa aldırış etmeden sokağa inen kadın, elindeki bastonun ucuyla mazgalları tıkayan kurumuş yaprakları ve çöpleri tek tek temizledi. Tıkanıklıkların giderilmesiyle birlikte kaldırım kenarlarında biriken yağmur suları hızla kanallara akmaya başladı.

Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü

ÇEVREDEKİLERİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Yaşına rağmen sergilediği bu duyarlılıkla çevredeki vatandaşların takdirini kazanan kadının o anları, binalardan cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

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FırtınaFırtınaYalovaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • YUSUF ÖZTÜRK YUSUF ÖZTÜRK:
    Alın size belediye de çalışacak gerçek liyalatli personel, torpilli işe aldıklarınızın çalışmalarını görüyoruz. 2 0 Yanıtla
  • Emin Baba Emin Baba:
    Laikler nerdesiniz la bak müslüman ablamizi örnek alın 1 1 Yanıtla
    mehmet baş mehmet baş:
    İnsanların böyle kötü bir gününde bile nasıl siyaset yapabiliyorsun,sende hiçmi vicdan merhamet yok acaba? Yaşanan böyle kötü bir AFAD'da bile yardım etmek yerine, geçmiş olsun demek yerine niye bir insan bundan faydalanmaya çalışır anlamıyorum.Ülke olarak geçmiş olsun, Allah yardımcımız olsun, yüce Rabbim beterinden korusun. 1 0
    fightofgod29 fightofgod29:
    O da laik merak etme başı kapalı ise laik düzende yaşadığı için kapalı için müsterih kalsın 0 0
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SON DAKİKA: Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü - Son Dakika
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