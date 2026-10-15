İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi - Son Dakika
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İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi

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İstanbul'un ardından Kocaeli'de etkisini sürdürmesi beklenen sağanak nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış Kocaeli'ye ulaştı. Olumsuz hava koşullarının kent genelinde devam etmesi üzerine Kocaeli Valiliği teyakkuza geçerek radikal kararlar aldı. Meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildi.

VALİLİKTEN METEOROLOJİK UYARI VE TATİL AÇIKLAMASI

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, meteorolojik verilere göre yağışların kent genelinde etkisini azalarak da olsa sürdüreceğinin öngörüldüğü belirtildi. Muhtemel olumsuzlukların, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların ve su baskınlarının önüne geçilebilmesi amacıyla tüm kademelerdeki okullarda ders zili bir günlüğüne çalmayacak.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN SAĞLANDI

Valilik açıklamasına göre tatil kararıyla birlikte kamu kurumlarında çalışan belirli personeller için de idari izin kararı alındı.

Buna göre, hizmeti zorunlu olan çalışanlar hariç olmak üzere;

  • Gazi ve malul gaziler,
  • Hamile ve engelli personeller,
  • Kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri,
  • Rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe giden ya da 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar 16 Ekim Cuma günü idari izinli sayılacak.

İSTANBUL'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Vali Gül sağanak nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. 


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İstanbulKocaeliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sezgin Sezgin Sezgin Sezgin:
    Bugün operasyon yapılmadı mı ya? Haberleri karıştırdım, operasyon göremedim! ?? Her gün operasyon, her gün başka bir gündem! Ülkeyi operasyonlarla yönetiyorlar sanki! Bir yerlerde operasyon yapıp güya kilo kilo altın bulamadılar mı? Ha? Güya Dolar, avro bulamadılar mı? Güya Milyonlarca avro bulamadılar mı? Ha? Emeklinin derdine derman olan yok, işçinin, köylünün, çiftçinin, öğrencinin sorunlarına çözüm üreten yok! Asgari ücretli geçim derdinde, yoksulluk almış başını gitmiş. Proje yok, çözüm yok! Operasyon, operasyon, operasyon! Yeter ya! Operasyon manyağı olduk! Bu ülkenin operasyonlardan çok, vatandaşın derdine derman olacak projelere ihtiyacı var! 1 1 Yanıtla
    AbduLSameD Yildirim AbduLSameD Yildirim:
    Olsa beyin muhakkak anlar düşünür idrak ederdin. Operasyon kime ne için yapılıyor. Hırsıza milletin parasını çaldığı için operasyon yapılıyor. Sen mide deki parazitleri temizlemeden hiç bir rahatsızlıktan kurtulamazsın. Devlet midesini temizliyor. 0 0
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SON DAKİKA: İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi - Son Dakika
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