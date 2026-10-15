Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü

İstanbul'da şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken Beşiktaş'ta alışılmadık bir manzara ortaya çıktı.

Yağışın ardından sokakta bulunan tekerlekli çöp konteyneri, suyun etkisiyle hareket ederek yol boyunca ilerledi. Konteynerin herhangi bir kişi tarafından itilmeden ilerlemesi ilginç anlara sahne oldu.

SAĞANAK SONRASI ŞAŞIRTAN MANZARA

İstanbul'da çok sayıda ev ve iş yerinin su altında kaldığı, araçların sel sularına kapıldığı yağışların ardından Beşiktaş'taki çöp konteynerinin de su akıntısıyla sürüklenmesi, sağanağın kentte oluşturduğu sıra dışı görüntüler arasına girdi.

KENT GENELİNDE HAYAT FELÇ OLDU

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı felç etti. Gün boyunca devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle çok sayıda cadde, sokak, alt geçit ve tünel sular altında kaldı. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenirken ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Sarıyer, Eyüpsultan ve Kağıthane'de etkili olan sağanak, büyük çaplı su baskınlarına neden oldu. Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçlar birbirinin üzerine yığılırken, Eyüpsultan Kemerburgaz'da mahsur kalan 65 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kağıthane'de ise derenin taşması sonucu tarihi Sadabad Camii'ni su bastı. Birçok noktada araçlar kullanılamaz hale gelirken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışların ardından İstanbul'un farklı noktalarında selin bıraktığı izler ortaya çıktı. Çamurla kaplanan yollar, su altında kalan iş yerleri ve hasar gören araçlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Ekipler su tahliyesi, temizlik ve hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, kentte yaşanan şiddetli yağışın etkileri devam ediyor.