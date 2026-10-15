Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından Beşiktaş'ta ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yağış nedeniyle oluşan su akıntısına kapılan tekerlekli bir çöp konteyneri, kimse tarafından itilmeden sokakta kendi kendine ilerledi. Adeta trafikte seyreden bir araç gibi hareket eden konteyner, sağanağın ardından kentte yaşanan sıra dışı olaylardan biri oldu.

İstanbul'da şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken Beşiktaş'ta alışılmadık bir manzara ortaya çıktı.

Yağışın ardından sokakta bulunan tekerlekli çöp konteyneri, suyun etkisiyle hareket ederek yol boyunca ilerledi. Konteynerin herhangi bir kişi tarafından itilmeden ilerlemesi ilginç anlara sahne oldu.

SAĞANAK SONRASI ŞAŞIRTAN MANZARA

İstanbul'da çok sayıda ev ve iş yerinin su altında kaldığı, araçların sel sularına kapıldığı yağışların ardından Beşiktaş'taki çöp konteynerinin de su akıntısıyla sürüklenmesi, sağanağın kentte oluşturduğu sıra dışı görüntüler arasına girdi.

KENT GENELİNDE HAYAT FELÇ OLDU

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı felç etti. Gün boyunca devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle çok sayıda cadde, sokak, alt geçit ve tünel sular altında kaldı. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenirken ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Sarıyer, Eyüpsultan ve Kağıthane'de etkili olan sağanak, büyük çaplı su baskınlarına neden oldu. Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçlar birbirinin üzerine yığılırken, Eyüpsultan Kemerburgaz'da mahsur kalan 65 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kağıthane'de ise derenin taşması sonucu tarihi Sadabad Camii'ni su bastı. Birçok noktada araçlar kullanılamaz hale gelirken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışların ardından İstanbul'un farklı noktalarında selin bıraktığı izler ortaya çıktı. Çamurla kaplanan yollar, su altında kalan iş yerleri ve hasar gören araçlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Ekipler su tahliyesi, temizlik ve hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, kentte yaşanan şiddetli yağışın etkileri devam ediyor.

İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildiİstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı? Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldiBakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilirAracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir İstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değiştiİstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değişti
BeşiktaşİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 74ffdms5hf 74ffdms5hf:
    çöp konteynırı ablamdan daha iyi şöför 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
14:06
İstanbul Sarıyer’de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
13:58
Arda Turan’ın sözleri yürek burktu Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:29
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:22
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:07
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
12:57
İstanbul’un ardından Kocaeli’de de eğitime bir gün daha ara verildi
İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:20:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei