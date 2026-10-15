İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp

İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıpGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Kağıthane'de köprü ayağına takılmış bir erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin sel nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı. Kayıp 4 kişi için de arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da şiddetli sağanağın yol açtığı sel felaketinin ardından Kağıthane'den acı haber geldi. Sadabad mevkisinde dere kenarındaki köprü ayağına takılmış bir erkek cesedi bulundu.
KÖPRÜ AYAĞINA TAKILMIŞ HALDE BULUNDU
Dere kenarında hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
SELDE HAYATINI KAYBETMİŞ OLABİLİR
Cesedi bulunan kişinin sel felaketi sırasında yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
İstanbul'da 14 Ekim akşamı etkili olan sağanakta Fatih'in Balat Mahallesi'nde su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk akımına kapılarak, Sarıyer Ayazağa'da ise 34 yaşındaki S.Y. sel sularında düşüp başını çarparak hayatını kaybetti. Kağıthane’de kayıp kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla İstanbul’daki yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.
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