İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp - Son Dakika
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İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp

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İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Kağıthane'de köprü ayağına takılmış bir erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin sel nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı. Kayıp 4 kişi için de arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da şiddetli sağanağın yol açtığı sel felaketinin ardından Kağıthane'den acı haber geldi. Sadabad mevkisinde dere kenarındaki köprü ayağına takılmış bir erkek cesedi bulundu.

KÖPRÜ AYAĞINA TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Dere kenarında hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp

SELDE HAYATINI KAYBETMİŞ OLABİLİR

Cesedi bulunan kişinin sel felaketi sırasında yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İstanbul'da 14 Ekim akşamı etkili olan sağanakta Fatih'in Balat Mahallesi'nde su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk akımına kapılarak, Sarıyer Ayazağa'da ise 34 yaşındaki S.Y. sel sularında düşüp başını çarparak hayatını kaybetti. Kağıthane’de kayıp kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla İstanbul’daki yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıpİstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
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SON DAKİKA: İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp - Son Dakika
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