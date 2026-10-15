Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti - Son Dakika
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Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti

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Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti
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Şarkıcı Hatice, internetten 5 bin liralık alışveriş yapmak isterken tıkladığı bağlantının ardından 270 bin liradan fazla parasını kaybettiğini açıkladı. Dolandırıldığını söyleyerek emniyete başvuran Hatice, “Her şeyin hesabını soracağım” dedi.

Şarkıcı Hatice, mobilya alışverişinde dolandırıldığını belirterek emniyete başvurdu. İfadesini verdiğini açıklayan şarkıcı, “Kimse beni susturabileceğini, bu yaşananları unutturabileceğini sanmasın” sözleriyle tepki gösterdi.

İnternetten 5 bin liralık dresuar almak isterken 270 bin liradan fazla parasını kaybettiğini söyleyen Hatice, Instagram hesabından yeni açıklamalar yaptı. Bir mobilya firmasının hesabını paylaşan şarkıcı, verilen sözlerin ve yapılan anlaşmaların yerine getirilmediğini öne sürdü.

Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti

“HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM”

Paylaşımına “Açıkça söylüyorum: Dolandırıldım!” sözleriyle başlayan Hatice, yaşadığı mağduriyetin peşini bırakmayacağını belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını açıklayan şarkıcı, “Kimse beni susturabileceğini, bu yaşananları unutturabileceğini sanmasın. Her şeyin hesabını soracağım!” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti

“İFADEMİ VERDİM”

Bir sonraki paylaşımında emniyette ifade verdiğini duyuran Hatice, “Kazandığım her kuruşu alnımın teriyle hak eden biriyim. Helale haram karıştırmak dolandırıcıların işidir. İfademi verdim. Emniyet güçlerine inanıyorum” dedi.

DolandırıcılıkAlışverişMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti - Son Dakika
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