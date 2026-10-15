Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti

Şarkıcı Hatice, mobilya alışverişinde dolandırıldığını belirterek emniyete başvurdu. İfadesini verdiğini açıklayan şarkıcı, “Kimse beni susturabileceğini, bu yaşananları unutturabileceğini sanmasın” sözleriyle tepki gösterdi.

İnternetten 5 bin liralık dresuar almak isterken 270 bin liradan fazla parasını kaybettiğini söyleyen Hatice, Instagram hesabından yeni açıklamalar yaptı. Bir mobilya firmasının hesabını paylaşan şarkıcı, verilen sözlerin ve yapılan anlaşmaların yerine getirilmediğini öne sürdü.

“HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM”

Paylaşımına “Açıkça söylüyorum: Dolandırıldım!” sözleriyle başlayan Hatice, yaşadığı mağduriyetin peşini bırakmayacağını belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını açıklayan şarkıcı, “Kimse beni susturabileceğini, bu yaşananları unutturabileceğini sanmasın. Her şeyin hesabını soracağım!” ifadelerini kullandı.

“İFADEMİ VERDİM”

Bir sonraki paylaşımında emniyette ifade verdiğini duyuran Hatice, “Kazandığım her kuruşu alnımın teriyle hak eden biriyim. Helale haram karıştırmak dolandırıcıların işidir. İfademi verdim. Emniyet güçlerine inanıyorum” dedi.