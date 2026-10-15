Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yaşanan can kayıpları ve yıkıcı hasarların ardından taziyelerini ileten Bakan Gürlek, olayda ihmal ve kusuru bulunanların tespiti için adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

"MADDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKARILACAK"

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli mercilerin olayın takipçisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Öte yandan kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı. Dün yaşanan sağanak yağışlarda 2 vatandaş hayatını kaybetmişti. Bugün ise Kağıthane Sadabad mevkiinde dere kenarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlattı. Cesedin Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi. Kağıthane'deki can kaybıyla birlikte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.

DAHA 14 YAŞINDAYDI

İstanbul'daki selde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın kimliğine ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Fatih'te Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda Mahmut Işıldak, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖMER FARUK IŞILDAK HOCA'NIN OĞLU

14 yaşında hayatını kaybeden Mahmut'un, 6 ay önce kalp krizi sonucu vefat eden Ömer Faruk Işıldak Hoca'nın küçük oğlu olduğu ortaya çıktı. 6 ay önce babasını toprağa veren aile, şimdi de 14 yaşındaki evladının acısıyla sarsıldı.

HAFIZLIK YAPIYORDU

Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Mahmut'un hafız olduğu da öğrenildi. Babasıyla fotoğrafları ortaya çıkan Mahmut'un ölümü, duyanları yasa boğdu. İsmailağa Camii, Mahmut'un ölümüyle ilgili taziye mesajı yayımlayarak aileye başsağlığı diledi.