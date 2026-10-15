Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı

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Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da can kayıplarına yol açan sel felaketine ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını açıklayarak olası ihmal ve kusurların tespiti için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yaşanan can kayıpları ve yıkıcı hasarların ardından taziyelerini ileten Bakan Gürlek, olayda ihmal ve kusuru bulunanların tespiti için adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

"MADDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKARILACAK"

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli mercilerin olayın takipçisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ 

Öte yandan kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı. Dün yaşanan sağanak yağışlarda 2 vatandaş hayatını kaybetmişti. Bugün ise Kağıthane Sadabad mevkiinde dere kenarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlattı. Cesedin Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi. Kağıthane'deki can kaybıyla birlikte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı

DAHA 14 YAŞINDAYDI 

İstanbul'daki selde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın kimliğine ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Fatih'te Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda Mahmut Işıldak, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı

ÖMER FARUK IŞILDAK HOCA'NIN OĞLU

14 yaşında hayatını kaybeden Mahmut'un, 6 ay önce kalp krizi sonucu vefat eden Ömer Faruk Işıldak Hoca'nın küçük oğlu olduğu ortaya çıktı. 6 ay önce babasını toprağa veren aile, şimdi de 14 yaşındaki evladının acısıyla sarsıldı.

Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı

HAFIZLIK YAPIYORDU

Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Mahmut'un hafız olduğu da öğrenildi. Babasıyla fotoğrafları ortaya çıkan Mahmut'un ölümü, duyanları yasa boğdu. İsmailağa Camii, Mahmut'un ölümüyle ilgili taziye mesajı yayımlayarak aileye başsağlığı diledi.

Akın GürlekİstanbulGürlekGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hakan Taş Hakan Taş:
    Allah’ın imtihanıdır 5 3 Yanıtla
    ilker Akil ilker Akil:
    Doğru. Yada elektrik dağıtım şirketinin alt yapı sorunuda olabilir! 3 0
    ALİ BEY ALİ BEY:
    Allah işini yapmayan baştan savma iş yapıp mesai bitimini iple çekenlerle bankamatik nemurlarıylamı imtihan ediyor bumumu diyorsun. 1 0
    Hakan Yilmaz Hakan Yilmaz:
    birilerinin ihmali de Allah teala'nın imtihanıdır, şaşırmayalım.. 1 0
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Birde yatırımcının haklarını koruyamayan SPK daki tüm çalışanlara ve denetleme kurumlarınada bir el atsanız, adaleti sağlayacağınıza eminiz millet bunu bekliyor, çünkü yüzbinlerce mağdur var. 5 2 Yanıtla
  • Yusuf Açıkyıldız Yusuf Açıkyıldız:
    Yurdun bir çok mahallesinde, kaldırım veya refüjlerde buna benzer ucu tehlike arz eden elektrik hatları mevcut. Gezin görün bakın. direk sökülüyor bir şekilde ama kablosu oracıkta ucu sarılıyor tamam. onun o şekilde dayanma süresi ne kadar. Belli bir zaman sonra o uç açılıp tehlike saçıyor. 5 0 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    En basta yapacaginiz sey bodurm kot evleri kapatmak olacak.kot ev ne.parası olmayan orda ev tutsun ölsünmü uyduruk isler.yetmiyorsa istanbula gelmesin diyeceksiniz geliyorsa insan gibi yasasın.faresi pisliği.yazık.insan bunlar insan.bu sekikde eskiler gunu kurtarmıs siz musade etmeyeceksiniz.daha bunun depremi var 1 0 Yanıtla
  • 149614 149614:
    Fon vurgunu davası ne oldu. Hangi kanallarda gerçeği yakıp etmeliyiz. 0 0 Yanıtla
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