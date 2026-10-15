Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş - Son Dakika
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Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş

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Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
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İngiliz komedyen Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanıyor. Brand'in 5 bin kadınla birlikte olmayı hedeflediği iddia ediliyor. Savcı, ünlü oyuncunun kadınları manipüle ederek suç işlediğini iddia ediyor.

Dünyaca ünlü İngiliz komedyen ve Hollywood oyuncusu Russell Brand'in tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılandığı dava, Londra'daki Southwark Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Savcılık, 51 yaşındaki oyuncuyu kadınları manipüle ederek cinsel istismarda bulunmakla suçlarken, Brand'in geçmişte 5 bin kadınla birlikte olmayı hedeflediğini söylediği öne sürüldü.

Brand, 1999-2009 yılları arasında altı kadına yönelik üç tecavüz, üç cinsel saldırı ve bir uygunsuz saldırı suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Ünlü oyuncu ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Savcılık: Ünlü imajını kadınların güvenini kazanmak için kullandı

Davanın açılışında jüriye hitap eden kıdemli savcı Riel Karmy-Jones KC, Brand'in kamuoyunda sergilediği sempatik ve eğlenceli kişiliğin arkasında kadınlara yönelik saldırgan davranışların bulunduğunu iddia etti.

Savcılığa göre Brand, komedi gösterilerinden ve şöhretinden yararlanarak kadınların ilgisini çekiyor, onların güvenini kazandıktan sonra ise cinsel saldırılarda bulunuyordu.

Üç çocuk babası oyuncunun arkadaşlarına kendisini kadınları etkileme konusunda uzman biri olarak tanıttığı ve kadınlara yalnızca duymak istediklerini söylemenin yeterli olduğunu dile getirdiği de öne sürüldü.

Savcı Karmy-Jones, Brand'in cinsel istekleri karşılanmadığında bencil ve talepkâr davranışlar sergilediğini iddia etti. Savcılık, oyuncunun kadınlarla ilişkilerinde şöhretini ve kişisel çekiciliğini kullandığını savundu.

Mahkemede yıllara yayılan iddialar anlatıldı

Duruşmada, birbirleriyle bağlantısı olmadığı belirtilen altı kadının yıllar önce yaşandığını öne sürdükleri olaylara ilişkin ifadeler gündeme geldi.

1999 yılında otel odasında yaşandığı öne sürülen olay: İlk şikâyetçi, Bournemouth'ta düzenlenen bir parti konferansı sırasında Brand ile tanıştığını anlattı. İddiaya göre oyuncu, kadını otel odasına davet etti ve burada ona tecavüz etti. Olayın ardından Brand'in kadını ağlar halde bırakarak odadan ayrıldığı öne sürüldü. Oyuncunun bir arkadaşı da olay sonrasında Brand'in kendisine fazla ileri gitmiş olabileceğini söylediğini iddia etti.

2001 yılında MTV binasında yaşandığı iddia edilen olay: Brand'in, kanalın Avrupa merkezinin resepsiyonunda karşılaştığı bir kadın çalışanı kolundan tutarak zorla tuvalet kabinine çekmeye çalıştığı öne sürüldü.

2004 yılında bir barın tuvaletinde yaşandığı iddia edilen olay: Savcılık, Soho'daki bir barda tanıştığı kadını taciz etmekle suçlanan Brand'in, kadının itirazlarına rağmen onu tuvalete götürmeye çalıştığını ve cinsel eyleme zorladığını ileri sürdü.

2004 yılında radyo istasyonunda yaşandığı iddia edilen olay: Bir başka suçlamaya göre Brand, 20'li yaşlarındaki bir kadını duvara yaslayarak agresif biçimde öptü ve vücudunu sertçe sıktı. Kadının kendisini kurtarmasının ardından oyuncunun olayı şaka gibi göstermeye çalıştığı iddia edildi.

2009 yılında hayranına yönelik tecavüz iddiası: Savcılık, Brand'in bir gösterisinde kadınlarla birlikte olma konusundaki geniş yaş aralığına ilişkin sözler sarf ettiğini ve gösterinin ardından kendisiyle tanışan 21 yaşındaki bir hayranına ertesi gün evinde tecavüz ettiğini öne sürdü. İddiaya göre kadın itiraz etmesine rağmen oyuncu durmadı. Olayın ardından Brand'in kadına televizyonu açmasını söylediği de iddialar arasında yer aldı.

Söz konusu olaylara ilişkin ayrıntılar mahkemede savcılık tarafından gündeme getirilirken, suçlamaların tamamı yargılama kapsamında değerlendiriliyor.

Eski arkadaşından 5 bin kadın iddiasına ilişkin ifade

Duruşmada tanık olarak dinlenen Brand'in eski arkadaşı Mark Pinheiro, oyuncunun geçmişte 5 bin kadınla birlikte olmakla övündüğünü söyledi.

Pinheiro, 2013 yılında düzenlenen bir gösteri öncesinde Brand'in kendisine kadınlarla ilgili bir söz söylediğini ve ardından genç kadınları seçerek kısa süreliğine tuvalete götürdüğünü iddia etti.

Oyuncunun bir başka eski arkadaşı Andrew Dobson da Brand'in kadınlara ve cinselliğe takıntılı davrandığını öne sürdü.

Russell Brand suçlamaları reddediyor

Şikâyetçi kadınlar, 2023 yılında basında yayımlanan haberlerin ardından polise başvurdu. Soruşturma sonucunda hazırlanan dosya, Brand'in tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılmasıyla sonuçlandı.

Duruşmada suçlamaları reddeden Brand, kadınlarla yaşadığı ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu. Bazı kadınları hatırlamadığını belirten oyuncu, şikâyetçilerin geçmişte yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerinin sonradan yayımlanan haberlerden etkilenmiş olabileceğini ileri sürdü.

Dava, Russell Brand hakkındaki suçlamaların mahkemede değerlendirilmesiyle devam ediyor. Oyuncunun suçlu olup olmadığına ilişkin nihai karar, yargılama sürecinin sonunda verilecek.

Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüşDünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Russell BrandİngiltereMagazinSon Dakika

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