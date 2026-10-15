Süpermarkete kamikaze İHA saldırısı! Ortalık savaş alanına döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken bugün Odesa bölgesindeki Mayakı yerleşiminde bulunan Tavriya V adlı süpermarket hedef alındı.

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Şahid tipi olduğu belirtilen bir Rus İHA'sı doğrudan market binasına isabet etti. Saldırının ardından binada yangın çıktı ve yapıda ciddi hasar oluştu.

ZELENSKİY AÇIKLADI: 3 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada süpermarketin reaktif motorlu bir insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

Zelenskiy, saldırıda 3 kişinin yaralandığını, market binasının kısmen yıkıldığını ve çevredeki araçların da hasar gördüğünü bildirdi. Yaralılara müdahale edildiğini ve gerekli ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Süpermarketin vurulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde İHA'nın binaya isabet etmesiyle büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı görüldü.

Saldırı sırasında marketin içinde kaç kişinin bulunduğu henüz netleşmedi. Olayın ardından binadaki hasarın boyutuna ilişkin incelemeler başlatıldı.

SİVİL YERLEŞİM ALANLARINA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Odesa bölgesi, son dönemde Rusya'nın İHA saldırılarının hedefleri arasında yer alıyor. Süpermarkete yönelik saldırıdan önce bölgede çok katlı konutlar ve ticari binalar da hasar görmüştü. Sivil alışveriş alanının vurulması, savaşın siviller üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.