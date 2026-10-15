Süpermarkete kamikaze İHA saldırısı! Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Süpermarkete kamikaze İHA saldırısı! Ortalık savaş alanına döndü

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Ukrayna'nın Odesa bölgesinde bulunan bir süpermarket, Rusya'ya ait olduğu belirtilen Şahid tipi kamikaze İHA'nın hedefi oldu. Saldırının ardından markette büyük bir patlama meydana gelirken binada yangın çıktı ve ciddi hasar oluştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sırasında içeride çok sayıda kişinin bulunmuş olabileceği öne sürülürken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken bugün Odesa bölgesindeki Mayakı yerleşiminde bulunan Tavriya V adlı süpermarket hedef alındı.

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Şahid tipi olduğu belirtilen bir Rus İHA'sı doğrudan market binasına isabet etti. Saldırının ardından binada yangın çıktı ve yapıda ciddi hasar oluştu.

ZELENSKİY AÇIKLADI: 3 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada süpermarketin reaktif motorlu bir insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

Zelenskiy, saldırıda 3 kişinin yaralandığını, market binasının kısmen yıkıldığını ve çevredeki araçların da hasar gördüğünü bildirdi. Yaralılara müdahale edildiğini ve gerekli ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Süpermarketin vurulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde İHA'nın binaya isabet etmesiyle büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı görüldü.

Saldırı sırasında marketin içinde kaç kişinin bulunduğu henüz netleşmedi. Olayın ardından binadaki hasarın boyutuna ilişkin incelemeler başlatıldı.

SİVİL YERLEŞİM ALANLARINA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Odesa bölgesi, son dönemde Rusya'nın İHA saldırılarının hedefleri arasında yer alıyor. Süpermarkete yönelik saldırıdan önce bölgede çok katlı konutlar ve ticari binalar da hasar görmüştü. Sivil alışveriş alanının vurulması, savaşın siviller üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

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Volodimir Zelenskiyİhlas Haber AjansıUkraynaRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tuncay Aydın Tuncay Aydın:
    Medeni çağdaş ileri seviye dediğiniz hiçbir ülke, savaş durumunda kadın çoluk çocuk dinlemez, o yüzden güçlü olmalıyız, siyasiler konusunda aramızda didişirken, caniler imha silahlarına sahip oluyor, bir an önce silkelenip kendimize gelmemiz lazım 0 4 Yanıtla
  • b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    Zelenski gibi bir yawww şak herşeyi hak ediyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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