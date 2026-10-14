Ukrayna’da canlı yayın sırasında füze dehşeti! Evi vuruldu - Son Dakika
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Ukrayna’da canlı yayın sırasında füze dehşeti! Evi vuruldu

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Ukrayna’nın Harkiv kentinde evinde video kaydı yapan bir kişi, Rus füzesinin bulunduğu binaya isabet etmesiyle ölümle burun buruna geldi. Patlama anının saniye saniye kaydedildiği olayda, evinde büyük hasar meydana gelen kişinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Ukrayna’nın Harkiv kentinde bir kişi, evinde video kaydı yaptığı sırada Rus füzesinin bulunduğu binaya isabet etmesiyle büyük tehlike atlattı. Saldırı anı kameraya yansırken, evinde ağır hasar oluşan kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

14 Ekim’de yayımlanan görüntülerde, Harkiv’de yaşayan kişinin yatak odasında kameraya konuştuğu sırada bölgede hava saldırısı sirenlerinin duyulduğu görüldü. Kısa süre sonra yaklaşan füzenin sesi duyulurken, füzenin binaya isabet etmesiyle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Videoyu çeken kişi ""Dostum, bina... Ev yerle bir olacak! Ama  Tanrı büyük!" dedikten hemen sonra patlama gerçekleşti. 

Patlamanın ardından evde ciddi hasar oluştu. Görüntülerin devamında kişinin evinde dolaştığı ve saldırıdan sağ kurtulduğu görüldü.

Ukrayna’da canlı yayın sırasında füze dehşeti! Evi vuruldu

EVDE AĞIR HASAR OLUŞTU

Saldırının yaşandığı binada meydana gelen hasarın boyutu görüntülere yansırken, olayda kişinin yara almadan kurtulması dikkat çekti. Olayla ilgili haberlerde saldırının Rus füzesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

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